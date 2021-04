L’acteur de «  Theri  » Chelladurai décède à 84 ans

L’acteur tamoul vétéran Chelladurai est décédé jeudi soir après avoir subi un arrêt cardiaque. L’acteur avait 84 ans et a soufflé son dernier souffle à Chennai. Chelladurai était célèbre pour avoir joué des rôles comiques dans plusieurs films tamouls, notamment Theri, Kaththi, Maari, Sivaji, Raja Rani parmi de nombreux autres films. Il a joué plusieurs rôles basés sur des personnages qui sont gravés dans l’esprit des gens. L’acteur Kathir s’est rendu sur sa page Twitter et a présenté ses condoléances à l’acteur.

Réalisateur de Maari, Balaji Mohan a également tweeté en se souvenant de Chelladurai. Il a écrit: «RIP Chelladurai Ayya». Voici quelques tweets ci-dessous:

Repose en paix ayya pic.twitter.com/7oIadgwkMK – kathir (@am_kathir) 30 avril 2021

RIP Chelladurai Ayya pic.twitter.com/SAQmrdokYL – Balaji Mohan (@directormbalaji) 30 avril 2021

L’industrie cinématographique tamoule a reçu un autre coup dur en tant que réalisateur et directeur de la photographie KV Anand est décédé vendredi matin à la suite d’un arrêt cardiaque. Il avait 54 ans. Débutant sa carrière en tant que photojournaliste, Anand s’est ensuite tourné vers le monde du cinéma en tant que directeur de la photographie, puis en tant que réalisateur.

Après avoir pris des photos pour les principaux magazines tamouls, Anand a rejoint au début des années 1990 le directeur de la photographie PC Sreeman en tant qu’assistant. Anand a fait ses débuts au cinéma en tant que directeur de la photographie dans le film Malayalam Thenmaavin Kombath pour lequel il avait remporté un prix national.

Son premier film tamoul était Kadhal Desam et a ensuite travaillé dans des films tamouls, télougou, malayalam et hindi. Il avait travaillé avec le réalisateur Shankar dans les films populaires Mudhalvan et Rajinikanth star Sivaji.

C’est en 2005 qu’Anand est devenu réalisateur dans le film Kana Kandaen. Il avait réalisé des films comme Ayan, Ko, Maattraan, Kaappaan et d’autres.

