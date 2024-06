Nazanin Boniadi dans « Les anneaux du pouvoir ».

Une série régulière de la première saison de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ne revient pas pour la deuxième saison.

Nazanin Boniadi, qui incarnait Bronwyn dans la première saison de la série Prime Video, ne sera pas dans les prochains épisodes, a confirmé en exclusivité une source proche de la série.

Bronwyn est une guérisseuse humaine qui était la mère de Theo (Tyroe Muhafidin) et a eu une romance interdite avec le guerrier elfe Arondir (Ismael Cruz Cordova).

Les fans ont remarqué l’absence de Boniadi dans la bande-annonce de la série (ci-dessous), qui a accumulé 13 millions de vues au cours des deux dernières semaines. Elle a récemment terminé le tournage d’un film indépendant, Un moustique dans l’oreillele premier long métrage de Nicola Rinciari et une adaptation de la bande dessinée italienne Une Zanzara dans l’Orecchio.

Boniadi avait précédemment publié sur Instagram qu’elle avait pris du recul par rapport au métier d’actrice pour se concentrer sur l’activisme.

« J’ai arrêté de jouer en septembre 2022 pour me concentrer uniquement sur le #FemmeVieLiberté soulèvement en Iran et défendre les intérêts du peuple de mon pays qui a tout risqué pour la liberté », a-t-elle écrit. « Malgré ma passion pour le théâtre, je savais qu’il faudrait un projet très spécial pour me convaincre de partager à nouveau mon temps entre mon travail quotidien et ma vocation de militant. Un moustique dans l’oreille est-ce que ce projet… une belle aventure que nous avons hâte de partager avec vous.

Bronwyn, Theo et Arondir étaient tous absents de la finale de la première saison de la série, ce qui a donné lieu à quelques premières spéculations sur leur avenir dans la série. Mais Cordova et Muhafidin sont confirmés pour les nouveaux épisodes.

Plus tôt cette semaine, la production a également confirmé que l’acteur Rory Kinnear, annoncé précédemment, incarnera le personnage préféré des fans de JRR Tolkien, Tom Bombadil, dans la nouvelle saison.

La saison ramènera les fans au Deuxième Âge de Tolkien et promet de montrer « la présence maléfique ascendante de Sauron alors qu’il poursuit sa quête vengeresse du pouvoir total ».

La bande-annonce mettait en vedette Charlie Vickers reprenant son rôle de Sauron, mais avec un look radicalement différent, « un look qui l’aidera à tromper les habitants de la Terre du Milieu ».

Voici la description officielle : « Dans la deuxième saison de Les anneaux de pouvoir, Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres montant doit désormais compter sur sa propre ruse pour reconstruire ses forces et superviser la création des Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à son pouvoir. volonté sinistre. S’appuyant sur la portée et l’ambition épiques de la première saison, la nouvelle saison plonge même ses personnages les plus aimés et les plus vulnérables dans une marée montante d’obscurité, mettant chacun au défi de trouver sa place dans un monde de plus en plus au bord de la calamité. Elfes et nains, orcs et hommes, sorciers et pieds-nus… alors que les amitiés se tendent et que les royaumes commencent à se briser, les forces de la bonne volonté luttent toujours plus vaillamment pour s’accrocher à ce qui compte le plus pour elles… les uns les autres.

Les anneaux de pouvoir est le jour de première le plus regardé de Prime Video et a généré au total plus de 32 milliards de minutes diffusées.

Les anneaux de pouvoir reviendra le 29 août.