L’acteur de ‘The Family Man’ Sharad Kelkar a été très apprécié pour son travail dans la série. Laissant les fans en admiration totale, l’acteur a volé le cœur des gens avec son travail.

Récemment, il est entré en conversation avec The New Indian Express et il a parlé de son problème d’élocution.

Il a dit : « Vous savez, j’avais l’habitude de bégayer. J’ai été impitoyablement harcelé quand j’étais enfant pour ça. Mais regarde-moi maintenant; Je suis dans une profession qui m’oblige à utiliser mes compétences d’élocution. » Sharad a, dans des interviews précédentes également, parlé de souffrir d’un trouble de la parole et de le surmonter.

Après avoir été aimé à la télévision avec des rôles dans Bairi Piya (2010) et Kuch Toh Log Kahenge (2012), il a fait un grand saut au grand écran avec Goliyon Ki Raasleela: Ram-Leela de Sanjay Leela Bhansali en 2013. À cela, il a dit : « C’est le fléau de notre industrie. Les cinéastes ne sont pas enclins à prendre des risques. Ils aiment choisir des personnes qu’ils ont vues plus tôt dans un rôle particulier. Et je ne les blâme pas vraiment. Avec la somme d’argent qui monte sur chaque film, la prudence fait partie du jeu », explique l’acteur.

Parlant de ses succès à Bollywood, il a déclaré: «Quand ces films me sont venus, je savais que je devais les accepter. Complètement différents l’un de l’autre, ils m’ont offert la chance de prouver que j’étais plus que de la musculature.

De plus, Sharad a récemment publié une photo adorable avec sa fille sur Instagram.

Pour les non-spécialistes, Sharad a eu la chance de travailler dans « Tanhaji » dans lequel il jouait le roi Maratha Chhatrapati Shivaji Maharaj ; et ‘Laxmii’, où il dépeint un transgenre.