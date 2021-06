Manoj Bajpayee et Samantha Akkineni, la vedette de « The Family Man 2 », a reçu des critiques élogieuses depuis que les créateurs ont abandonné la saison 2 de la franchise à succès sur Amazon Prime Video plus tôt ce mois-ci. Réalisée par Raj Nidimoru et Krishna DK, la série a également vu de grandes performances de la part des acteurs de soutien, dont Shahab Ali, qui a essayé le rôle de Sajid dans la série.

Alors que Samantha Akkineni alias Raji et Shahab Ali alias Sajid ont toutes deux joué des extrémistes dans la série, les deux se sont avérées avoir un coin doux l’une pour l’autre via diverses séquences où elles ont discuté de leur passé et de leurs luttes, etc.

Maintenant, dans une récente interview, Shahab a révélé qu’il y avait des scènes intimes, qui ont été montées par les créateurs lors de la phase finale.

Interrogé sur ces scènes, il a déclaré à Bollywood Hungama : « Ce ne sont pas seulement les scènes intimes. C’était le processus habituel – vous avez un long spectacle et il y a le processus de montage qui vient plus tard. Ce n’était pas comme si une scène particulière était édité. »

Shahab Ali a ajouté : « Je pense que seules les scènes nécessaires et logiques ont été retenues. Les parties qui n’étaient pas logiques n’ont pas été conservées (dans la version finale). »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait des scènes intimes avec Samantha, Shahab a répondu : « Nous avons fait des scènes suggestives qui suggèrent qu’ils tombent amoureux vers la fin. Mais ces scènes n’avaient pas de sens pour les créateurs, ou peut-être pour la plate-forme. Alors, ces scènes ont été supprimées. Il y a tellement de scènes supprimées, donc ce n’est pas grave. C’est le processus (de création de contenu). »

Dans l’émission, Samantha et Shahab sont présentées comme des extrémistes, qui envisagent de mettre en œuvre un plan d’assassinat suicidaire en Inde pour tuer le Premier ministre du pays.

Dans l’émission, nous voyons Manoj Bajpayee dans le rôle de Srikant Tiwari essayant d’empêcher les deux d’exécuter le plan tout en luttant pour sauver sa fille des griffes des terroristes et préparer son mariage avec sa femme Suchitra Tiwari essayé par Priyamani.