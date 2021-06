L’acteur de « The Family Man » Priyamani a fait la une des journaux ces derniers temps. Outre sa fabuleuse performance dans la deuxième saison de la série à succès Amazon Prime Video mettant en vedette Manoj Bajpayee et Samantha Akkineni dans les rôles principaux, la relation de Priyamani avec l’acteur Vidya Balan a fait parler de lui. En outre, les fans ont également parlé des performances précédentes de Priyamani dans des films en hindi, y compris son apparition dans la chanson « One Two Three Four » dans Shah Rukh Khan-Deepika Padukone starrer « Chennai Express ».

Maintenant, dans une interview avec un portail de premier plan, Priyanmani a parlé de travailler avec Shah Rukh Khan et a révélé qu’il lui avait donné 300 roupies pendant le tournage de la chanson.

S’adressant à Zoom, Priyamani a déclaré: « Nous avons tourné cette (chanson) à Wai pendant plus de cinq nuits et c’était génial (expérience). Il (SRK) est appelé le Badshah de Bollywood pour une raison. Il est l’une des plus grandes superstars que nous ayons ont dans notre pays. Et il ne laisse jamais ce succès entrer dans sa tête. En ce qui concerne le moment où nous tournons, c’est un gars si gentil et aussi normal que n’importe qui peut l’être. Il met tout le monde à l’aise autour de lui. Je pense que son personnage , son charisme lui-même vous fait l’aimer davantage à cause de l’être humain qu’il est. »

« Et il m’a mis extrêmement à l’aise dès le premier jour – depuis le moment où je l’ai rencontré – j’ai atteint un jour avant le début du tournage. Depuis ce moment jusqu’au moment où nous avons terminé le tournage, il a été un amour absolu. Il a si bien pris soin de nous tous. À tel point qu’entre les deux, nous avons joué à Kaun Banega Crorepati sur son iPad. Il m’a donné 300 roupies que j’ai toujours avec moi dans mon portefeuille. Il vous met juste à l’aise. Il est un gars si gentil et comme je l’ai dit, c’est l’une des plus grandes superstars que nous ayons dans notre pays », a-t-elle ajouté.

Dans ‘The Family Man’ saison 2, Priyamani, qui joue le rôle de l’épouse de l’espion infiltré Manoj Bajpayee, Suchi, lui cache un secret, qui en fait était le plus gros cliffhanger de la saison car il s’est terminé sans révéler si Srikant Tiwari (Manoj) apprend la vérité.