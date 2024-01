L’acteur de “The Bear” et vrai chef Matty Matheson prépare un discours d’acceptation des Emmys déjanté

Matty Matheson a réchauffé le Emmy Awards sur scène lundi soir avec un discours d’acceptation sauvage qui, à juste titre, a rendu hommage à l’industrie hôtelière.

Matheson, un vrai chef qui joue également Neil dans « The Bear » – et est coproducteur de la série – est monté sur scène pour accepter le prix de la meilleure comédie de la série et a apporté à son moment Emmy le même enthousiasme que le fait s’illuminer à l’écran.

“Je veux juste remercier les restaurants dans leur ensemble, l’hospitalité dans son ensemble”, a-t-il déclaré, avant d’être interrompu par un baiser sur la bouche de sa co-star Ebon Moss-Bachrach.

Moss-Bachrach, lui-même lauréat d’un Emmy lundi et apparemment pris par l’excitation du moment, a continué le baiser pendant plusieurs secondes. (Est-ce que c’était consensuel ?)

Une fois repris, Matheson a poursuivi : « J’aime tellement les restaurants – les bons, les mauvais. C’est dur. Nous sommes tous brisés à l’intérieur et chaque jour, nous devons nous présenter, cuisiner et faire en sorte que les gens se sentent bien en mangeant quelque chose et en nous asseyant à une table, et c’est vraiment beau.

Il a ajouté: “Et nous tous ici pouvons faire un spectacle ensemble, et nous pouvons faire en sorte que les gens se sentent bien ou remplis d’anxiété ou déclenchés, semble-t-il.”

« The Bear » s’est classé comme le programme le plus récompensé de cette année avec 10 prix en tout, dont quatre victoires aux Creative Arts Emmys de la semaine dernière.

“Il y a tellement de gens qui font que ce spectacle se réalise chaque jour, et c’est vraiment magnifique.”