L’acteur de télévision Shaheer Sheikh et sa femme Ruchikaa Kapoor accueilleront bientôt leur premier bébé! | Actualités télévisées

New Delhi: Le célèbre acteur de télévision Shaheer Sheikh et sa femme Ruchikaa se sont mariés en novembre 2020. Et devinez quoi? Le couple fabuleux attend son premier enfant. Le duo sortait ensemble pendant près de deux ans avant de se marier.

Selon un rapport du Times of India, le couple garde cette nouvelle secrète à l’heure actuelle en raison de la situation pandémique actuelle. Ils ont attribué la nouvelle à une source proche du couple. Le duo n’a encore rendu public les nouvelles de la grossesse sur aucune plateforme.

Shaheer Sheikh a travaillé dans plusieurs émissions de télévision et est surtout connu pour avoir incarné le rôle d’Arjuna dans Mahabharat, Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi et Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke respectivement.

Ruchikaa dirige la division cinéma de Balaji Telefilms. En fait, Ekta Kapoor a également souhaité au couple le jour de leur mariage. Shaheer et Ruchika ont également partagé les premières photos après le mariage à la cour.

Le couple serait sorti ensemble pendant près de deux ans et se serait rencontré pour la première fois sur les plateaux de « Judgmental Hai Kya ».

Shaheer a fait ses débuts d’acteur en 2009 avec Kya Mast Hai Life. Il a ensuite été vu à Jhansi Ki Rani. Il a travaillé dans Navya..Naye Dhadkan Naye Sawaal, l’émission Best Of Luck Nikki de Disney Channel dans la saison 1.

En 2012, il a également figuré dans le téléfilm Honeymoon montré dans Teri Meri Love Stories en face de Mahhi Vij. Mais c’est en 2013, qu’il a signé Mahabharat et joué Arjuna, ce qui lui a valu une appréciation massive.

Il a fait de nombreux autres spectacles et a dirigé, en a accueilli d’autres entre les deux. En 2016, Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi aux côtés d’Erica Fernandes et Supriya Pilgaonkar a fait de Shaheer Sheikh un nom connu.