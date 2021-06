L’acteur de télévision Ravi Dubey partage une photo de retour avec Sargun Mehta, sa femme n’aime pas son choix ! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’un des couples les plus parlés de l’industrie de la télévision, Ravi Dubey et Sargun Mehta ne manquent jamais une occasion de montrer leur amour l’un pour l’autre. Le couple de célébrités est souvent vu partager ses jolis moments PDA avec ses fans sur ses poignées Instagram.

Récemment, Ravi a partagé une photo de lui-même avec sa femme Sargun et a écrit : « तू मेहबूब है और मरहम भी », avec un emoji en forme de cœur.

Alors que leurs fans bavaient sur la photo, c’est la réaction de Sargun qui a été un choc pour tout le monde.

Commentant la photo, elle a écrit : « Itni buri photo », avec trois emojis en colère.

Sur la photo, on peut voir le couple se jumeler dans des tenues blanches. Leur chimie grésillante est l’USP de l’image intense.

Ravi Dubey s’est marié à Sargun Mehta en 2013. Ils se sont rencontrés sur les plateaux de l’émission « 12/24 Karol Bagh » en 2009. Plus tard, ils ont été vus ensemble dans des émissions telles que Saas Bina Sasural, Khatron Ke Khiladi et Entertainment Ki Raat à en nommer quelques-uns.