L’acteur de télévision Pracheen Chauhan de Kasautii Zindagi Kay a été arrêté pour des accusations d’agression sexuelle | Nouvelles télévisées

New Delhi : La star de la télévision populaire Pracheen Chauhan de Kasautii Zindagi Kay a été arrêtée pour avoir prétendument agressé une fille. Il a figuré dans plusieurs émissions de télévision et travaille dans des feuilletons quotidiens depuis plus de deux décennies maintenant.

L’acteur de télévision Pracheen Chauhan, qui est également apparu dans la série « Kasauti Zindagi Kay » saison 1, a été arrêté pour avoir prétendument agressé une fille. Un cas a été enregistré : la police de Mumbai (Crédit photo : compte Instagram de Chauhan)#Maharashtra pic.twitter.com/I9EkE6k4KP – ANI (@ANI) 3 juillet 2021

L’arrestation a été effectuée sur la base de la plainte déposée par la victime au poste de police de Karur, à Mumbai, a confirmé la police.

Un cas a été enregistré en vertu des articles 345, 323 et 506 du Code pénal indien (IPC).

Pracheen Chauhan a été vu en train de jouer le rôle de Subroto Basu dans Kasautii Zindagi Kay d’Ekta Kapoor dans les années 2000, ce qui a fait de lui un nom bien connu. Le spectacle a été financé par Balaji Productions.

Il a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien ‘Kutumb’ de Balaji Telefilms en 2001-2002 dans le rôle de Tushar Mittal. Il a ensuite participé à de nombreuses émissions de télévision à succès telles que Kuchh Jhuki Palkain, Sinndoor Tere Naam Ka, Saat Phere et Maat Pitaah Ke Charnon Mein Swarg, entre autres.

Il est actuellement vu dans Shaadi Mubarak en tant que Vishal Agarwal à l’écran.

(Avec entrées ANI)