L’acteur de télévision Kushal Tandon subit une perte de Rs 25 lakh après que son restaurant Arbour 28 ait été endommagé par les fortes pluies de Mumbai! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur de télévision Kushal Tandon a récemment évoqué les énormes pertes qu’il a subies après que les pluies de Mumbai ont fait des ravages dans son restaurant « Arbour 28 » lors d’une conversation avec un grand quotidien. Il y a quelques jours, il avait également posté des photos des dégâts causés par les vents violents et la pluie continue sur sa story Instagram. Dans la légende de l’article, il a écrit: « Merci mumbai pleut d’avoir fait cela à @arbour28mumbai comme si COVID ne suffisait pas, comme Nike, faites-le, vous l’avez fait aussi. Du côté le plus lumineux de l’histoire, heureusement pas de gardien ou garde a été blessé.

Dans sa dernière interview, il a parlé du revers financier auquel il a été confronté en raison de la forte mousson. Interrogé sur les chiffres exacts des dommages-intérêts, il a déclaré à ETimes : » Difficile à dire mais quelque part dans les environs de Rs 20-25 lakh environ. «

Parlant de la prochaine étape et de son plan de réparation, il a déclaré : « Il a été fait avec beaucoup d’amour. J’avais appelé des gens de France pour obtenir un tissu spécial pour le faire. C’est un endroit de 6 000 pieds carrés. Donc, de bien sûr, ce ne sera pas facile. Mais je ne vais pas attendre. Je vais le faire rectifier au plus vite.

Découvrez les photos des dégâts à Arbor 28:

Le restaurant a ouvert ses portes en décembre 2019 et des célébrités telles que Hardik Pandya, Sohail Khan, Iulia Vantur, Alvira Khan, Krystle D’Souza et Nia Sharma avaient assisté au grand dîner de lancement de l’entreprise.

Les pluies sont un problème supplémentaire car les affaires du restaurant souffraient déjà en raison de la pandémie de COVID-19, similaire à celle de la plupart des magasins d’alimentation du pays.

« Mais après COVID, l’entreprise n’a pas été trop bonne. De plus, elle a été fermée deux fois en raison du verrouillage. Abhi bhi bandh salut tha kyunki l’heure limite d’ouverture est 16 heures et les affaires l’est encore plus après 16 heures , » il ajouta.

Kushal est surtout connu pour son rôle dans « Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai » dans le rôle de Virat Singh Vadhera. Il avait également figuré dans l’émission ‘Beyhadh’ dans le rôle d’Arjun Sharma et avait participé à Bigg Boss 7 en 2013.