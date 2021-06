New Delhi: L’acteur Karan Mehra a récemment dévoilé sa version des faits après avoir été arrêté pour avoir prétendument agressé sa femme Nisha Rawal dans une interview avec un grand quotidien.

Dans une conversation avec India Today, il a révélé que sa femme Nisha était celle qui a commencé l’agression en lui criant dessus puis en crachant sur lui. Pour le contexte, il a expliqué que le couple traversait une période difficile depuis un certain temps et envisageait de se séparer.

Il a affirmé que l’énorme bagarre avait éclaté alors qu’il refusait de payer le montant « énorme » de la pension alimentaire exigé par sa femme et son frère.

Il a dit : « Le frère de Nisha, Rohit Sethiya, était également venu pour améliorer les choses. Plus tard, Nisha et son frère ont demandé une pension alimentaire, qui était trop élevée, et j’ai dit que ce n’était pas possible pour moi. Hier soir également, nous avons parlé Il est venu me voir vers 22 heures. Quand j’ai dit que ce ne serait pas possible pour moi, il m’a suggéré de prendre la voie légale. Après la conversation, je suis venu dans ma chambre.

« Je parlais à ma mère au téléphone quand Nisha a fait irruption et a commencé à proférer des injures contre moi, mes parents et mon frère. Elle a commencé à crier fort et pas seulement que Nisha a même craché sur moi. Quand j’ai demandé à Nisha de sortir, elle m’a menacé en disant « voir ce que je fais maintenant » et est sortie. Elle s’est ensuite fracassé la tête contre le mur et a dit à tout le monde que je l’avais fait », a-t-il ajouté.

Dans une révélation choquante, Karan a déclaré que le frère de Nisha l’avait physiquement blessé car il soupçonnait que Karan s’était livré à des violences avec Nisha.

Il a divulgué : « Le frère de Nisha est venu et a levé la main sur moi. Il m’a agressé… m’a giflé et m’a aussi frappé à la poitrine. J’ai dit à son frère que je n’avais pas frappé Nisha, et il a pu le vérifier sur la caméra de la maison, mais les caméras étaient déjà éteintes. Ils ont commencé à enregistrer toutes les vidéos, puis ils ont appelé la police, mais la police n’a rien fait non plus parce qu’elle sait quelle est la vérité. S’ils déposent un faux dossier, la vérité viendra Si demain une enquête est menée, la vérité éclatera.

Pour les inconnus, mardi 1er juin, l’acteur de télévision populaire Karan Mehra avait été arrêté après que sa femme-actrice Nisha Rawal eut porté plainte contre lui. L’épouse de l’acteur de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avait allégué qu’une dispute conjugale avait éclaté entre les deux.

Plus tôt, une section des médias a rapporté que tout ne va pas bien entre le duo. Cependant, Karan et Nisha avaient réfuté de telles affirmations comme des rumeurs.

Le couple est sorti ensemble pendant environ six ans, avant de se marier le 24 novembre 2012. Le duo a eu la chance d’avoir un fils en 2017.

Karan Mehra est devenu célèbre avec le savon quotidien Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il était l’un des acteurs les mieux payés du monde de la télévision et a également participé à Bigg Boss 10.