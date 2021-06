L’acteur de télévision Aniruddh Dave est sorti de l’hôpital après avoir combattu le COVID-19 pendant 55 jours, partage une photo de récupération | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur de télévision populaire Aniruddh Dave, qui luttait contre COVID-19 depuis le 23 avril, est sorti de l’hôpital de Chirayu après 55 jours vendredi 25 juin. Il a reçu un diagnostic de coronavirus le 23 avril 2012, alors qu’il tournait pour une web-série. Plus tard, le 1er mai, son amie et actrice Aastha Chaudhary avait informé les fans qu’il avait été admis à l’hôpital et était dans un état grave.

Cependant, tout va bien maintenant car l’acteur s’est remis avec succès de l’infection et est sur la voie du rétablissement. Vendredi 25 juin, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ce moment émouvant et a exprimé sa gratitude au personnel médical, à ses amis et à sa famille qui l’ont soutenu.

Il a écrit: « Un tel moment émouvant après 55 jours je suis sorti de l’hôpital de Chirayu.. se sentant aimé. sabka shukriya..oxygène nahin.. ab khudki saans le raha hoon. zindagi aa raha hoon main… #gratitude merci à tous. Maintenant, je vais respirer par moi-même et non avec une bouteille d’oxygène. La vie, me voilà). »

Découvrez son message sincère:

Un tel moment émouvant après 55 jours, je suis sorti de l’hôpital de Chirayu… je me sens aimé. sabka shukriya..oxygen nahin.. ab khudki saans le raha hoon. zindagi aa raha hoon main… #Reconnaissance pic.twitter.com/FfVyzZ8C76 – ANIRUDH DAVE (@aniruddh_dave) 25 juin 2021

Aniruddh Dave, 34 ans, a fait ses débuts à Raajkumar Aaryyan. Il a ensuite été vu dans Woh Rehne Waali Mehlon Ki, Mera Naam Karegi Roshan et Phulwa. Il a également fait un film nommé Tere Sang réalisé par Satish Kaushik.

Aniruddh a également été vu dans l’émission YARO Ka Tashan en plus de jouer dans le film ‘Shorgul’ en 2016. Il a été vu pour la dernière fois dans Patiala Babes, Lockdown Ki Love Story. L’acteur fait également partie de la série à succès Shakti — Astitva Ke Ehsaas Ki.

Il est prêt à apparaître dans le film vedette d’Akshay Kumar, Bell Bottom, réalisé par Ranjit M Tewari. Le film met également en vedette Vaani Kapoor, Lara Dutta et Huma Qureshi.