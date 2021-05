L’acteur de télévision Aniruddh Dave a quitté l’unité de soins intensifs, dit «se remettre d’une infection pulmonaire à 85%» | Actualités télévisées

New Delhi: L’acteur de télévision populaire Aniruddh Dave, qui combattait le COVID-19 dans l’unité de soins intensifs (USI) depuis 14 jours, montre enfin des signes d’amélioration. L’acteur est maintenant hors de l’unité de soins intensifs mais prendra du temps pour un rétablissement complet. Il a été diagnostiqué avec un coronavirus le 23 avril 2012, alors qu’il tournait pour une série Web.

Aniruddh Dave a partagé un message spécial aux fans pour ses fans, qui avaient prié pour le bien-être de l’acteur. Une photo en noir et blanc avec son petit garçon de deux mois, Anishq, vous fera fondre le cœur avec sa note: शुक्रिया! सिर्फ़ छोटा सा शब्द लग रहा है!

मैं पिछले 22 दिन से अस्पताल के बिस्तर पर, आप सबका प्यार, दुलार दुआ, अरदास आशीर्वाद prières प्रार्थना को महसूस कर पा रहा हूं …

लगातार support d’oxygène पर हूं..लेकिन जो हिम्मत मिली है मुझे आप सबसे, अरे बड़ी उधारी करदी यार … 14 jours बाद ICU के बाहर अभी

थोड़ा बेहतर हूं. 85% d’infection pulmonaire हुआ है वक़्त लगेगा .. कोई जल्दी नहीं है. बस अब खुद की साँस लेनी है मुझे … जल्दी मुलाकात होगी .. Émotionnel होने से mera saturation vers le bas जाता है .. dekha monitor mein. sp02

Je sais जल्दी सब ठीक होगा … cela aussi passera. jour – 22 continuez à prier – pour l’univers .. जय परम शक्ति बहुत बहुत प्यार.

L’épouse d’Aniruddh, Shubhi Ahuja, a également partagé le même message et l’a publié sur son compte Instagram. Elle donnait des mises à jour régulières sur la santé de l’acteur. Plusieurs fans et amis célèbres tels que Sargun Mehta, Suyyash Rai, Nakuul Mehta et sa femme Jankee, entre autres, ont exprimé leur joie face au poste de récupération de l’acteur.

Aniruddh Dave, 34 ans, a fait ses débuts dans Raajkumar Aaryyan. Il a ensuite été vu dans Woh Rehne Waali Mehlon Ki, Mera Naam Karegi Roshan et Phulwa. Il a également fait un film nommé Tere Sang réalisé par Satish Kaushik.

Aniruddh a également été vu dans l’émission YARO Ka Tashan en plus de jouer dans le film ‘Shorgul’ en 2016. Il a été vu pour la dernière fois dans Patiala Babes, Lockdown Ki Love Story. L’acteur fait également partie de l’émission à succès Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki.

Aniruddh Dave est prêt à apparaître dans la vedette d’Akshay Kumar Bell Bottom réalisé par Ranjit M Tewari. Le film met également en vedette Vaani Kapoor, Lara Dutta et Huma Qureshi.