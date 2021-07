L’acteur de télévision Adhvik Mahajan partage des vidéos de sa cascade en fauteuil roulant qui a mal tourné ! – Regarder | Nouvelles télévisées

Bombay: L’acteur de télévision Adhvik Mahajan s’est rendu sur les réseaux sociaux dimanche pour partager quelques vidéos en coulisses montrant comment il a eu un accident alors qu’il tentait d’effectuer une cascade avec un fauteuil roulant.

Adhvik, qui joue le rôle principal de Jogi dans le feuilleton quotidien « Teri Meri Ikk Jindri », a partagé des vidéos sur Instagram d’une cascade en fauteuil roulant qui a mal tourné. Cependant, l’acteur a également assuré aux fans qu’il s’en était sorti indemne.

Dans la vidéo, on peut voir Adhvik assis sur un fauteuil roulant au milieu d’une route. Dès qu’une voiture s’approche de lui, quelqu’un pousse le fauteuil roulant par derrière. La chaise perd l’équilibre et se balance tandis que l’acteur tombe sur la route sur le dos.

Adhvik a révélé que l’action lui donnait un niveau différent et a également informé que la cascade avait été réalisée en prenant les précautions appropriées.

« BTS de l’un des nombreux accidents auxquels j’ai été confronté lors de l’exécution de cascades. Bien que chacun soit effectué avec sécurité et précautions, il y a toujours une petite chance. Heureusement, celui-ci m’a échappé sans aucune blessure. Dieu est gentil! Après tout Maarne wale se Bada bachane wala hota hai …wtsay @amandeep_sidhu___ & @prateekshah1 », a écrit Adhvik avec ses vidéos.

« Ps – L’action me donne un autre niveau élevé mais avec une pratique et une sécurité appropriées. De plus, les deux vidéos ci-dessus sont du même plan mais sous des angles différents! #tmij #jogi #action #stunts #bts #adhvikmahajan #zee », a-t-il ajouté.

Avec également Amandeep Sidhu, « Teri Meri Ikk Jindri » est diffusé sur Zee TV.