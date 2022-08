L’acteur de Tanhaji Ajay Devgn partage une jolie vidéo sur le 48e anniversaire de sa femme Kajol

L’actrice de Bollywood Kajol fête ses 48 ans aujourd’hui, vendredi 5 août. À cette occasion spéciale, Ajay Devgn a partagé une vidéo douce et originale d’elle sur les réseaux sociaux.

L’acteur de Tanhaji a pris sa poignée Instagram et a posté la vidéo qui montrait Devgn faisant glisser l’écran de son téléphone pour prendre l’appel de Kajol, après quoi la vidéo passe à de magnifiques photos d’elle portant une robe rouge. La publication sur les réseaux sociaux, qui a recueilli plus d’un million de likes en quelques heures après avoir été partagée, était gentiment sous-titrée : “Quand elle appelle, je ne manque jamais de répondre. Joyeux anniversaire mon cher @kajol”.





Plusieurs fans du couple puissant de Bollywood ont partagé des emojis de feu et de cœur dans la section des commentaires du post de Devgn. Ajay et Kajol sont l’un des couples les plus aimés de Bollywood. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de tournage du film “Hulchul” en 1995 et se sont mariés après quatre ans de rencontres secrètes en 1999. Le duo adore les parents de deux enfants, sa fille Nysa et son fils Yug.

Ils ont joué ensemble dans de nombreux grands projets comme Gundaraj, Ishq, Raju Chacha, Pyar to Hona Hi Tha, Dil Kya Kare, et plus récemment dans le film d’action d’époque Tanhaji : Le guerrier méconnu en 2020. Kajol, fille de l’actrice vétéran Tanuja, a fait ses débuts à Bollywood avec Bekhudi, sorti le 31 juillet 1992, et depuis lors, elle fascine le public avec son jeu polyvalent.

Elle nous a donné plein de personnages mémorables au fil des ans. Cependant, c’est son personnage Simran de `Dilwale Dulhania Le Jayenge` qui l’a aidée à gagner une reconnaissance mondiale. En parlant de ses projets à venir, la femme de 47 ans est prête à entrer dans le monde des séries Web avec le projet encore à révéler de Disney plus Hotstar. Elle a également Salaam Venky dans son chat. Le film est dirigé par Revathi.

Parlant du front de travail d’Ajay, il sera bientôt vu dans ‘Bholaa’, ‘Drishyam 2’, qui sortira en salles le 18 novembre. Réalisé par Abhishek Pathak, le film met également en vedette Akshaye Khanna, Shriya Saran, Rajat Kapoor et Ishita Dutta.Ajay est prêt à reprendre l’un de ses personnages les plus intrigants à l’écran et à continuer dans la peau de Vijay dans la suite. L’histoire dévoile un voyage qui laisse le public réfléchir à ce qui pourrait être sa sortie cette fois. (Avec les entrées de l’ANI)