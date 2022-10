L’acteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Shailesh Lodha, s’attaque au producteur Asit Modi; des indices sur le fait de ne jamais revenir au spectacle

L’acteur de télé populaire Shailesh Lodha qui a joué le rôle de Taarak Mehta dans la populaire sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a fait ses adieux à l’émission en mai. L’acteur semble s’être fâché avec le producteur Asit Modi. Shailesh a pris sa publication sur Instagram et sa dernière publication a laissé entendre qu’il ne reviendrait jamais dans la sitcom. Les fans de Shailesh sont bouleversés et navrés après avoir pris connaissance de sa décision.

Dans le message Shailesh a écrit, ” ….” , , ” # ” Cela se traduit par ” Écoutez ça aussi …. ”

Jetez un œil à la publication Instagram de Shailesh Lodha –

En un rien de temps, les fans de Shailesh ont inondé son Instagram de nombreux messages. Ces fans ont été déçus en apprenant que Shailesh ne reviendrait jamais dans la série. Ils lui ont même demandé de faire revenir dans l’émission. Alors que certains fans ont appris que Shailesh était en colère contre Asit.

Un utilisateur a commenté en disant: “Aapki shaili ka sidha nishana Asit Modi per hai aur ho bhi kyu na usne aapke svaabhimaan ko thes pahunchai hai”, tandis qu’un autre a dit qu’il n’aimait pas regarder l’émission et a écrit: “Salutations monsieur, je ne ‘ Je n’aime pas regarder la série sans vous. Monsieur, j’ai une question, est-ce que tout va bien entre vous et Dilip monsieur ?

Les créateurs de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ont engagé l’acteur de télévision Sachin Shroff pour jouer le rôle de Taarak Mehta et il a remplacé Shailesh. Eh bien, l’entrée de Sachin en tant que Taarak Mehta a déçu les fans.