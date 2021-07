‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ est une émission préférée du public. Chaque personnage de la série vous fait rire et vous fait vous sentir bien. L’acteur Munmun Dutta, qui joue le rôle de Babita Iyer alias Babita Ji, est la personne la plus en vogue de la série. Mais même dans la vraie vie, l’acteur a un sens esthétique de la mode.

Les récents téléchargements Instagram de Munmun Dutta font fureur sur Internet, étant donné qu’elle est l’une des stars de la télévision les plus populaires de nos jours et qu’elle compte plus de 4,9 millions d’abonnés.

Dimanche 5 juillet, Munmun a partagé une série d’images de sa dernière séance photo et a pris d’assaut Internet. Munmum porte une robe en satin vert avec des fleurs blanches imprimées dessus. Elle a séparé le look avec un demi-chignon et une ceinture marron. Avec juste la quantité optimale de maquillage, Munmum regarde sensuellement dans la caméra. « Parfaitement imparfait !! » elle a sous-titré son message.

Les fans de l’acteur se sont rendus dans la section des commentaires pour lui donner de l’amour et des louanges. Raj Anandkat, qui joue Tapu sur ‘TMKOC’ a été émerveillé par les photos. « Woaahhh », a-t-il commenté avec un emoji de feu et un emoji de mains levées.

« Vous êtes si parfait », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Joli, je suis un grand fan. » Un troisième utilisateur a écrit: « Tu es magnifique », tandis qu’un quatrième a commenté: « Quelle est la raison pour laquelle tu es si belle. »

Plus tôt, Munmun avait partagé une bobine de transition sur son Instagram qui la montre en train de passer de ses vêtements normaux à sa tenue de séance photo alors que la chanson « What a Bam Bam » d’Amara La Negra jouait en arrière-plan. « Transition sur l’une de mes chansons préférées », a-t-elle écrit en légende.

Raj Unadkat a également exprimé son appréciation pour ce poste. « Yaaaasss », a-t-il écrit avec un emoji de feu et un emoji de biceps.

Munmun essaie le rôle de Babita Iyer dans ‘TMKOC’ depuis 2008. Avant cela, elle est apparue dans la série télévisée de 2004 ‘Hum Sab Baraati’.