Après avoir présenté des excuses pour avoir utilisé une insulte de caste, une FIR a été déposée contre Munmun Dutta dans la ville de Hansi à Haryana. La plainte a été enregistrée contre le ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah‘acteur du militant des droits des Dalits Rajat Kalsan. Munmun a été inscrit en vertu de l’article 3 (1) (u) de la loi SC-ST POA. Pour les non-initiés, sur une vidéo, l’acteur avait utilisé une insulte casteiste et elle a coupé la vidéo peu de temps après avoir été interpellée par les gens.

Tout en présentant des excuses, Dutta avait écrit: « Ceci fait référence à une vidéo que j’ai publiée hier dans laquelle un mot que j’ai utilisé a été mal interprété. Il n’a jamais été dit dans l’intention d’insulter, d’intimider, d’humilier ou de blesser les sentiments de qui que ce soit. »

Le premier rapport d’information a été enregistré contre l’actrice Munmun Dutta @ Babita ji au poste de police City Hansi en vertu de l’article 3 (1) (u) de la loi SC ST POA. La plainte est enregistrée par le militant des droits de Dalit Rajat Kalsan. pic.twitter.com/Z7ZTfZXa54 – Rajat Kalsan (@ rajat53548936) 13 mai 2021

Elle a ajouté: « En raison de la barrière de ma langue, j’ai été véritablement mal informée sur le sens du mot. Une fois que j’ai pris conscience de sa signification, j’ai immédiatement retiré le rôle. J’ai le plus grand respect pour chaque personne de chaque caste, croyance ou genre et reconnaissent leur immense contribution à notre société ou nation. «

Munmun a conclu en écrivant: « Je voudrais sincèrement m’excuser auprès de chaque personne qui a été blessée involontairement par l’utilisation du mot et regrette sincèrement la même chose. »

Pendant ce temps, le cinéaste Neeraj Ghaywan s’est rendu sur sa page Twitter et a critiqué Munmun pour sa déclaration d’excuses. Il a tweeté: « » A été mal interprété « ? » Jamais dit avec l’intention de blesser « ? Il n’y a pas d’autre interprétation! Vous avez dit le mot B et il n’y a aucun moyen de le cacher. Excusez-vous et taisez-vous. »