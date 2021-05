L’acteur de «  Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah  », Ghanshyam Nayak, alias Nattu Kaka, BRISE LE SILENCE sur les rapports de crise financière

L’acteur de télévision Ghanshyam Nayak, surtout connu pour avoir essayé le rôle de Nattu Kaka dans la sitcom à succès « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », a éclairci les informations selon lesquelles il traversait une crise financière.

Rejetant les rumeurs selon lesquelles il serait confronté à des problèmes financiers, Ghanshyam Nayak, alias Nattu Kaka, a également précisé qu’il n’avait pris aucune pause dans la série. Il a en fait ajouté qu’il espérait reprendre le tournage peu de temps après que la situation du coronavirus soit sous contrôle et que tout le monde soit de retour sur les plateaux.

Nayak a en outre déclaré qu’en raison des protocoles de sécurité, les principaux acteurs ne tiraient pas à l’extérieur du Maharashtra au milieu de la pandémie COVID-19.

Selon les rapports, les acteurs et l’équipe de «Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah» ont tourné à Vapi. Cependant, Ghanshyam Nayak et d’autres membres seniors n’ont pas rejoint le casting de Vapi à cause de quoi les spéculations étaient monnaie courante selon laquelle l’acteur vétéran est au chômage.

Maintenant, dans une interview avec un grand quotidien, Nattu Kaka a clarifié en disant: « Je ne comprends pas pourquoi les gens transmettent une telle négativité? Je n’ai pas fait une pause dans la série. Les circonstances sont telles que les acteurs principaux ne tournent pas en dehors du Maharashtra. . Nous suivons les protocoles de sécurité et il est dans notre propre intérêt que les décideurs aient pris cette décision. Je ne suis pas au chômage, l’équipe s’occupe de nous. Et j’espère reprendre le tournage dès leur retour à Mumbai. «

« Je ne souffre d’aucune crise financière. Je profite de mon temps à la maison avec mes petits-enfants et mes enfants aident en fait des personnes qui ont besoin d’aide. Je ne suis ni au chômage ni souffrant de problèmes financiers », a-t-il ajouté.

L’année dernière, en septembre, Ghanshyam avait subi une opération au cou et avait alors interrompu le tournage de «TMKOC». Cependant, cette fois-ci, il a rejeté tous les rapports de ce genre selon lesquels il traversait une crise financière.