Washington: L’acteur vétéran Ned Beatty, connu pour ses rôles dans des films emblématiques comme « Superman », « Network » et plus, est décédé à l’âge de 83 ans en raison de problèmes de santé liés à l’âge.

Le manager de Beatty a déclaré à TMZ que l’acteur était décédé vers 7h30 dimanche 13 juin matin de causes naturelles, entouré d’amis et de proches. Aucun autre détail concernant les circonstances exactes de sa mort n’est disponible.

Cependant, TMZ a confirmé que son décès n’était pas dû à COVID-19. La carrière de Beatty a duré plus de cinq décennies. Il est apparu dans plusieurs films emblématiques et a interprété de nombreux rôles mémorables.

Il est surtout connu pour son monologue hors du commun dans « Network » de 1976, dans lequel il a joué un chef de télévision, qui essaie de convaincre les protagonistes de cesser de résister à un accord de fusion majeur qui affectera négativement les masses, et cela lui a valu une nomination au meilleur second rôle aux Oscars cette année-là.

Beatty avait des dizaines d’autres crédits de films remarquables qui incluent « Deliverance », « Friendly Fire », « Tous les hommes du président », « Silver Streak », « Back to School », « Nashville », « The Toy », « Captain America » , ‘Life’, et aussi des rôles de doublage dans ‘Rango’ ainsi que ‘Toy Story 3’, dans lequel il jouait Lotso, l’ours rose maléfique.

La défunte star était également apparue dans plusieurs émissions télévisées à succès telles que « Law and Order », « Roseanne », « The Boys », « Highway to Heaven », « American Playhouse » et bien d’autres.

Beatty laisse dans le deuil sa femme, Sandra Johnson, ses huit enfants et petits-enfants.