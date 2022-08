L’acteur de Stranger Things, Jamie Campbell, livre un dialogue de Notting Hill dans la voix de Vecna

L’antagoniste de Stranger Things, Vecna, est l’un des méchants les plus effrayants. Jamie Campbell Bower, l’acteur qui joue Vecna, est récemment apparu dans le Tonight Show animé par Jimmy Fallon et a parlé de son parcours pour entrer dans la peau de Vecna. Il a même chanté avec la voix de Vecna, ce qui en a fait le point culminant de l’épisode.

Parlant d’être choisi pour le rôle, Bower a déclaré: “Je n’aurais jamais imaginé que je serais dans une émission comme celle-ci, et encore moins jouer ce truc.” Vecna ​​n’était pas une tâche facile. CGI a fait le strict minimum tandis que 90% de ce à quoi ressemblait Vecna ​​devait être mis sur le corps de Bower. Il a fallu environ huit heures à Bower pour se transformer en Vecna.

Bower a révélé qu’il n’avait qu’un mois pour réellement travailler sur le personnage, y compris la voix sinistre. Bower a déclaré qu’il avait fait un “tas de travail de référence” après que la voix qu’il avait préparée “n’atterrissait tout simplement pas” à la table lue. «Alors je suis rentré chez moi et j’ai travaillé dessus, j’ai fait un tas de travaux de référence sur Hellraiser et Doug Bradley en particulier. Et il a dit que, vous savez, cette voix profonde et retentissante sort en quelque sorte de l’obscurité », a-t-il déclaré.

Jetez un oeil à l’épisode ici:

Jimmy Fallon a ensuite demandé à Bower de parler avec la voix de Vecna ​​et de dire des choses que “Vecna ​​ne dirait jamais”. Bower attrape le micro et continue en disant des choses comme “Je ne suis qu’une fille, debout devant un garçon, lui demandant de l’aimer”, un dialogue du film le hit romantique Notting Hill, et les paroles de la chanson de Lizzo À propos de putain de temps.

Selon les rapports, le script de la cinquième et dernière saison de Stranger Things a commencé et la saison clôturera enfin la ville de Hawkins.

