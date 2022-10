L’acteur de “Star Wars” Mark Hamill a fait don de 500 drones aux forces ukrainiennes par le biais d’une association caritative

L’acteur de “Star Wars”, Mark Hamill, a fait don de 500 drones pour aider l’Ukraine dans ses efforts pour repousser les forces russes.

“Très simplement : l’Ukraine a besoin de drones”, a déclaré Hamill à l’animateur Joe Mathieu lors d’une apparition sur “Sound On” de Bloomberg Radio.

“Ils définissent les résultats de la guerre, ils protègent leur terre, leur peuple, ils surveillent la frontière, ils sont les yeux dans le ciel”, a déclaré Hamill, ajoutant qu’il était “honoré” de soutenir la mission, qui comprendrait la collecte de fonds pour soutenir Projet Ukrainien UNITED24 “Army of Drones”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé le lancement du programme l’année dernière, y compris le rôle de Hamill en tant qu’ambassadeur du programme. Jusqu’à présent, dons via UNITED24 ont atteint plus de 210 millions de dollars.

“J’ai été vraiment choqué parce qu’ils me donnent ces mises à jour au moins deux ou trois fois par semaine sur ce qui se passe, et ils ont dit qu’ils avaient reçu plus de 500 drones depuis que j’ai commencé”, a révélé l’acteur.

Les drones se sont révélés de plus en plus un élément essentiel du conflit ukrainien : la Russie a commencé à utiliser des drones iraniens Shahed-136, connus sous le nom de drones « kamikazes », ce qui a conduit le Corps des gardiens de la révolution islamique à former les troupes russes à l’utilisation des armes.

L’Ukraine s’est efforcée de lutter contre l’utilisation de drones par la Russie par des moyens alternatifs, notamment le lancement récent d’une application pour aider les citoyens à se coordonner avec l’armée pour abattre les drones et missiles russes entrants.

Les citoyens ukrainiens qui téléchargent l’application peuvent taper le nom de la cible, comme un missile ou un drone suicide, pointer leur téléphone dans la direction de la cible entrante et appuyer sur un bouton rouge. L’armée ukrainienne verra alors ce marqueur sur la carte et utilisera son emplacement avec la technologie radar pour suivre et abattre plus efficacement la menace.

Une société américaine a également développé une arme anti-drone à base de micro-ondes, qu’elle prévoit de tester prochainement sur le terrain. La société technologique Epirus a déclaré que l’arme avait une portée de deux milles mais pourrait éventuellement atteindre jusqu’à 30 milles.

