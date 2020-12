Jeremy Bulloch, qui a joué le chasseur de primes Boba Fett dans la trilogie originale de Star Wars, est décédé à l’âge de 75 ans.

L’acteur anglais est décédé jeudi dans un hôpital de Londres après avoir vécu des années avec la maladie de Parkinson.

Ses agents chez Brown, Simcocks & Andrews ont déclaré que sa mort était due à des complications de santé.

En tant que chasseur de primes mandalorien Boba Fett, Bulloch s’est enfui avec un Han Solo gelé dans la carbonite dans le film des années 1980 The Empire Strikes Back, avant de zoomer dans le désert dans un jet pack dans la version 1983 de Return of the Jedi.

Les apparitions de Boba ont été brèves mais le personnage est devenu un favori culte et a même réapparu dans The Mandalorian sur Disney +.

Billy Dee Williams, dont Lando Calrissian est apparu avec Bulloch dans les films, a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie. »

Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker, a tweeté que Bulloch était « le gentleman anglais par excellence ».

Il a ajouté: « Un bon acteur, une compagnie charmante et tellement gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui.

« Il me manquera profondément et je suis tellement reconnaissante de l’avoir connu. »

Bulloch est né à Leicester et a joué dans un certain nombre de programmes télévisés britanniques, notamment Dr Who, Crown Court et Sloggers.

Il est également apparu dans les films Bond For Your Eyes Only et Octopussy.

Bulloch laisse dans le deuil sa femme Maureen et leurs trois fils.

Sa mort survient moins d’un mois après celle de David Prowse, l’homme qui a enfilé le costume emblématique de Dark Vador dans la trilogie Star Wars originale.

Prowse, décédé des suites d’une courte maladie, avait 85 ans.