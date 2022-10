L’acteur de Star Wars a envoyé 500 drones en Ukraine — RT Games & Culture

L’acteur Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker dans l’emblématique série de films de science-fiction Star Wars, a révélé qu’il avait envoyé plus de 500 drones en Ukraine via la plateforme de collecte de fonds United24 du pays au cours du seul mois dernier. Dans une interview jeudi sur Bloomberg Radio, l’acteur a insisté sur l’Ukraine “nécessaire” Les armes.

“Très simplement : l’Ukraine a besoin de drones. Ils définissent les résultats de la guerre, ils protègent leur terre, leur peuple, ils surveillent la frontière, ils sont les yeux dans le ciel», a déclaré Hamill à l’hôte Joe Mathieu, ajoutant que la plateforme de collecte de fonds lui envoyait plusieurs mises à jour chaque semaine sur leurs progrès dans l’obtention des véhicules sans pilote.

Hamill a été nommé ambassadeur du projet Army of Drones de United24 le mois dernier. Le projet est l’une des nombreuses initiatives de collecte de fonds de drones que les Ukrainiens ont mises en place pour renforcer leur arsenal aérien. Un autre, lancé plus tôt ce mois-ci, a financé 9,6 millions de dollars en seulement 24 heures pour acheter des drones kamikazes. Pendant ce temps, les États-Unis ont promis plus de 27 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début de 2022.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky semble être un fan de Star Wars, faisant référence au film lors d’un appel aux investissements technologiques en juin dans lequel il est apparu via un hologramme, arborant une variation sur le thème de Star Wars sur son t-shirt vert olive habituel.

Hamill est loin d’être le seul acteur hollywoodien à prêter sa célébrité à la cause ukrainienne. De Benedict Cumberbatch promettant d’héberger des réfugiés à Sean Penn rencontrant Zelensky et réfléchissant publiquement “prendre les armes contre la Russie», les stars de cinéma semblent avoir une affinité pour l’acteur devenu politicien à Kiev.