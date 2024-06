{{#rendered}} {{/rendered}}

Le fils de Leonard Nimoy, Adam Nimoy, a été stupéfait lorsque l’acteur de « Star Trek » lui a écrit une lettre de six pages qui « se lit comme le récit d’une vie ratée et gâchée ».

C’était en 2008 et Adam était alors sobre depuis environ quatre ans. La relation entre père et fils était « à son plus bas niveau ».

« J’allais aux Alcooliques Anonymes et j’apprenais comment gérer mon père », a déclaré Adam à Fox News Digital. « Il avait tellement de colère. Et j’avais juste beaucoup de difficultés avec lui. . . . Je m’étais éloigné de lui. Je n’étais tout simplement pas intéressé à discuter avec lui, ce qui était impossible. Leonard était formidable, si difficile, si puissant. C’était très difficile d’exprimer mes sentiments.

Le réalisateur de la télévision a écrit un nouveau mémoire, « Le plus humain : se réconcilier avec mon père, Leonard Nimoy. » Il explore sa relation complexe avec le défunt patriarche et comment ils ont fait la paix avant sa mort en 2015 à l’âge de 83 ans.

L’homme de 67 ans a admis qu’au début, la lettre l’avait écrasé. À l’époque, il appelait son père lors d’occasions spéciales, mais ils ne passaient pas de temps ensemble et ne s’appelaient pas régulièrement.

« Dans la lettre, il exprimait beaucoup de frustration et de colère à mon égard et à son égard, son attitude à mon égard », a expliqué Adam. « Cela a été très dévastateur pour moi de recevoir cette lettre. Mais il voulait de la clarté. Qui est responsable de l’échec de notre relation ? Il voulait aller au fond des choses. Et il sentait qu’une grande partie de cette responsabilité retombait sur moi et sur mes échecs. en tant que fils. Et malheureusement, une grande partie de ce qui était dans sa lettre était vraie.

Au début, Adam était déterminé à se déconnecter davantage de son père. Mais c’est un copain en convalescence qui l’a encouragé à enfin se racheter auprès de l’acteur.

« [He] m’a dit que je devrais simplement aller lui présenter mes excuses pour toutes mes lacunes ou ce qu’il pensait être mal », a déclaré Adam. « Et je l’ai fait. »

Le chemin vers la paix n’a pas été facile.

En grandissant, Adam a décrit son père comme « très motivé, très avide de réussir ». Et alors que Nimoy devenait célèbre, ils ne pouvaient pas être ensemble en public sans que des foules d’étrangers ne les harcèlent.

« Mon père n’était tout simplement pas à l’aise d’être seul avec moi », a expliqué Adam. « Et cela avait beaucoup à voir avec le fait qu’il avait toujours des choses en tête. . . . J’avais des problèmes avec mon père. Nous ne sortions pas beaucoup ensemble. Et il a toujours été très actif. C’était C’était difficile pour lui de s’asseoir, de se détendre et de regarder la télévision. Nous n’avons pas conversé très facilement. Cela a immédiatement été perturbateur et nous avons dû abandonner le plan. »

Adam a admis qu’en tant qu’enfant, il n’aimait pas devoir partager son père avec le monde. Il lui faudra des années avant de tomber amoureux des fans qui ont fait de Nimoy une icône de la télévision.

« Vous voulez juste être seul avec votre famille », a-t-il expliqué. « Et mon père a toujours été très patient, toujours prêt à vous donner un autographe… C’était un défi pour moi. »

Adam a noté que Nimoy venait d’une génération où les émotions n’étaient tout simplement pas aussi fréquemment évoquées qu’aujourd’hui. Il se demandait quel impact cela avait sur leur relation.

« Même lorsque Star Trek est devenu un énorme succès, ses parents ne se sont pas exprimés avec lui », a déclaré Adam. « Je ne les ai jamais entendus dire qu’ils étaient fiers de lui, qu’ils l’aimaient ou vraiment reconnaître ses réalisations. Je savais qu’ils appréciaient le succès. . . . Ils étaient carrément étourdis qu’il y ait autant d’attention autour de mon père, qu’il était Les fans ont même manifesté leur amour et leur affection envers mes grands-parents, et ils ont adoré ça. Ils partageaient même des lettres de fans avec nous, et ils en étaient presque gênés. Mais je ne les ai jamais entendus dire des mots d’affection. à mon père. Et je sais qu’ils aimaient mon père.

« … Je voulais briser ce cycle », réfléchit Adam. « Avec mes enfants, j’étais très démonstratif, très impliqué. Je suis une personne différente de celle de mon père. . . . J’ai exprimé des sentiments d’amour, de fierté et de joie d’être simplement avec eux… Mais pour mon père, c’était très C’était difficile pour lui de briser ce cycle. Mes grands-parents étaient des immigrants russes qui sont venus en Amérique et ont été choqués quand ils sont arrivés ici. C’était pour Leonard une question de survie.

« Leonard était avant tout une question de survie », a ajouté Adam.

Au cours de sa vie, Nimoy a lutté contre l’alcoolisme. La BBC avait précédemment rapporté que la tension du travail sur « Star Trek » l’avait poussé à boire. Adam a écrit que la première réunion des Alcooliques anonymes à laquelle il a assisté a eu lieu au milieu des années 90, lorsque Nimoy était « nouvellement sobre ». Adam était aux prises avec ses propres dépendances, notamment à l’alcool et à la marijuana.

« C’était bizarre », a admis Adam à Fox News Digital à propos de son passage aux AA avec Nimoy. « C’était juste comme : ‘Est-ce que c’est notre nouvelle sortie père-fils ? Essayez-vous de me dire quelque chose ? Voulez-vous que je rejoigne le programme, ou voulez-vous me montrer le travail que vous faites dans le programme ? ?’ Ce n’était pas clair pour moi. Je n’ai jamais su ce qu’il pensait.

« Je pensais que c’était bien et intéressant, sauf quand j’ai découvert quelles étaient les 12 étapes de récupération », a poursuivi Adam. « Cela m’a rendu furieux. L’une des étapes consiste à dresser une liste des personnes que vous avez blessées et à être prêt à faire amende honorable envers ces personnes. Et mon père ne m’a jamais fait amende honorable. . . . Cela m’a tellement mis en colère qu’il a sauté à travers ces étapes, j’ai été rebuté par le programme. C’était une expérience très négative, même si je ne lui ai pas exprimé ces sentiments.

Dans le livre, Adam a écrit que Nimoy « a dû sauter les étapes au cours desquelles il était censé s’excuser pour tout ce qu’il avait dit, toutes les disputes que nous avons eues, toutes les fois où nous nous sommes cognés la tête lorsque Johnnie Walker était dans la pièce ».

Ce n’est qu’en décembre 2003 qu’un ami, en convalescence, a dit à Adam que c’était son tour. En 2004, Adam a réintégré le programme par lui-même.

« J’étais très malheureux et je fumais de la marijuana toute la journée », a déclaré Adam. « J’étais dans un mariage malheureux et mes enfants étaient assez vieux pour commencer à remarquer que quelque chose n’allait pas chez moi. J’avais changé. J’agissais différemment – ​​étrangement. . . . J’en avais tellement marre de planer tout le temps. Je n’ai tout simplement pas aimé ça, et ça ne m’a pas aidé. Cela faisait 30 ans que j’étais au lycée, j’étais prêt – complètement prêt et je n’ai jamais rechuté.

Adam a déclaré que lorsqu’il a reçu la lettre de son père, l’acteur « ne buvait plus », mais « il n’allait pas aux réunions ».

« Je pense qu’il a eu beaucoup de difficultés avec ses sentiments et quelle serait la bonne action pour lui – je pense qu’il ne le savait tout simplement pas », a déclaré Adam. « Mais… j’avais des gens en convalescence qui m’ont donné la direction dont j’avais besoin pour me réconcilier avec lui. Et c’est ce que j’ai fait, même si quand on m’a dit d’aller me faire pardonner avec lui, j’ai résisté. Je ne voulais pas Je ne pensais pas qu’il le méritait. J’avais l’impression qu’il était sobre plus longtemps que moi, alors pourquoi devrais-je faire le premier pas ?

Adam a déclaré qu’au moment où il avait fait amende honorable, son père « était prêt à abandonner tout ce qu’il avait contre moi ».

« Il était également prêt à aller de l’avant », a déclaré Adam. « Et c’est ce que nous avons fait : avancer dans notre relation. Et c’était vraiment incroyable. Nous étions si heureux d’être ensemble. Nous nous aimions vraiment. Nous ne savions tout simplement pas comment nous aimer. »

Adam a déclaré que ses dernières années avec Nimoy avaient été joyeuses. Ils adoraient être ensemble et Nimoy tissait des liens avec ses petits-enfants. Et à ce moment-là, Adam rayonnait lorsque les fans se sont approchés de Nimoy.

« J’étais fier de lui – vraiment fier de lui », a déclaré Adam. « J’étais fier de ce qu’il a réussi à accomplir tout au long de sa vie. . . . Durant ces dernières années, j’avais l’impression que nous pouvions enfin compter les uns sur les autres. »

Aujourd’hui, Adam espère que son histoire donnera de l’espoir à d’autres personnes aux prises avec des relations complexes similaires avec leurs parents.

« Je suis en chantier, mais j’ai parcouru un long chemin », a déclaré Adam. « [And] le dysfonctionnement familial est partout. Il n’est pas nécessaire d’avoir un père célèbre pour avoir des problèmes avec un membre de la famille. . . . Mais mon père et moi avons dû nous redécouvrir et reconstruire notre relation. C’est tout l’intérêt de la récupération. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.