TOKYO (AP) — Le incarcération de 120 000 Américains d’origine japonaisey compris les enfants, qualifiés d’ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale est une expérience historique qui a traumatisé et galvanisé la communauté japonaise américaine au cours des décennies.

Pour George Takei, qui incarne Hikaru Sulu à bord de l’USS Enterprise dans la franchise « Star Trek », c’est une histoire qu’il est déterminé à continuer à raconter à chaque occasion qui se présente.

« Je considère que ma mission dans la vie est d’éduquer les Américains sur ce chapitre de l’histoire américaine », a-t-il déclaré dans une récente interview à l’Associated Press.

Il craint que la leçon sur l’échec de la démocratie américaine n’ait pas vraiment été tirée, même aujourd’hui, y compris parmi les Américains d’origine japonaise.

« La honte de l’internement appartient au gouvernement. Ce sont eux qui ont commis des actes injustes, cruels et inhumains. Mais très souvent, les victimes des actions du gouvernement endossent elles-mêmes la honte », a-t-il déclaré.

Takei, 87 ans, a un nouveau livre d’images pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et leurs parents, intitulé « Ma liberté perdue ». Il est illustré d’aquarelles douces par Michelle Lee.

Un exemplaire de « My Lost Freedom », un livre pour enfants de George Takei, est exposé dans la section « Être asiatique en Amérique » d’une librairie Kinokuniya spécialisée dans la vente de livres et de magazines écrits en langues étrangères dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. , mercredi 29 mai 2024. (AP Photo/Hiro Komae)

Takei avait 4 ans lorsque le président Franklin D. Roosevelt a signé le décret 9066 le 19 février 1942, deux mois après l’arrivée des Japonais. bombardement de Pearl Harbordéclarant toute personne d’origine japonaise ennemi des États-Unis et les expulsant de force de leurs foyers sur la côte ouest.

Takei a passé les trois années suivantes derrière des barbelés, gardé par des soldats armés de fusils, dans trois camps : l’hippodrome de Santa Anita, qui puait le fumier ; Camp Rohwer dans un marais ; et, à partir de 1943, Tule Lake, un centre de ségrégation de haute sécurité pour les « déloyaux ».

« Nous étions perçus comme différents des autres Américains. C’était injuste. Nous étions des Américains et n’avions rien à voir avec Pearl Harbor. Pourtant, nous étions emprisonnés derrière des barbelés », écrit Takei dans le livre.

Tout au long de tout cela, ses parents sont décrits comme endurant les épreuves avec une dignité tranquille. Sa mère cousait des vêtements pour les enfants. Ils fabriquaient des chaises avec des chutes de bois. Ils jouaient au baseball. Ils ont dansé sur Benny Goodman. Pour Noël, ils ont eu un Père Noël qui avait l’air japonais.

L’histoire de Takei est une histoire remarquable de résilience et de quête de justice, répétée tout au long de l’expérience japonaise-américaine.

C’est une histoire qui a été racontée et racontée dans des livres comme « Adieu à Manzanar » de Jeanne Wakatsuki Houston de 1973 ; « Only What We Could Carry », édité par Lawson Fusao Inada il y a plus de 20 ans ; et « La littérature sur l’incarcération des Américains d’origine japonaise », qui vient de paraître, compilée par Frank Abe et Floyd Cheung.

David Inoue, directeur exécutif de la Ligue des citoyens japonais-américains, dont le siège est à Washington, DC, estime que le message du livre de Takei reste d’actualité.

Il a déclaré que la discrimination persistait aujourd’hui, comme le montre le attaques anti-asiatiques qui ont éclaté avec la pandémie de COVID-19. Inoue a déclaré que son fils avait été raillé à l’école de la même manière qu’il avait grandi.

« L’un des aspects importants d’avoir des livres comme celui-ci est qu’ils nous humanisent. Il raconte des histoires sur nous qui montrent que nous sommes comme n’importe quelle autre famille. Nous aimons jouer au baseball. Nous avons des animaux de compagnie », a déclaré Inoue.

Takei et sa famille ont été envoyés à Tule Lake, dans le nord de la Californie, parce que ses parents ont répondu « non » à des questions clés d’un soi-disant questionnaire de fidélité.

La question n° 27 leur demandait s’ils étaient prêts à servir dans les forces armées américaines. La question n° 28 demandait s’ils prêtaient allégeance aux États-Unis et renonceraient à leur allégeance à l’empereur du Japon. Les deux étaient des questions controversées pour des personnes qui ont été privées de leurs droits civils fondamentaux et qualifiées d’ennemis.

« Papa et maman pensaient tous les deux que les deux questions étaient stupides », écrit Takei dans « My Lost Freedom ».

« Les seules réponses honnêtes étaient non et non. »

Takei a déclaré que les questions n’expliquaient pas ce qu’il adviendrait des familles avec de jeunes enfants. La deuxième question était également sans issue, a-t-il déclaré, car ses parents estimaient qu’il n’y avait aucune loyauté envers le Japon à dénoncer.

Tule Lake était le plus grand des 10 camps, abritant 18 000 personnes.

Les jeunes hommes qui ont répondu « Oui » ont rejoint la 442e équipe de combat régimentaire entièrement japonaise et américaine, qui a combattu en Europe pendant que leurs familles restaient incarcérées. Le 442, avec sa célèbre devise « Go for Broke », est l’unité la plus décorée de sa taille et de sa durée de service dans l’histoire militaire américaine.

« Ils étaient déterminés à faire leurs preuves et à sortir leurs familles des barbelés », a déclaré Takei. « Ce sont nos héros. Je sais que je leur dois beaucoup.

DOSSIER – L’acteur George Takei, qui a joué le rôle de l’officier de barre Sulu dans la série télévisée originale « Star Trek », fait le geste de « vivre longtemps et prospérer » devant une maquette du vaisseau spatial USS Enterprise lors d’une exposition au Tech Museum à San Jose, Californie, le 20 octobre 2009. (AP Photo/Paul Sakuma, File)

Après la capitulation du Japon, Takei et sa famille, comme tous Américains d’origine japonaise libérés des campsont reçu chacun 25 $ et un aller simple pour n’importe quel endroit aux États-Unis. La famille de Takei a choisi de tout recommencer à Los Angeles.

En 1988, le Civil Liberties Act — après des années d’efforts et de témoignages d’Américains d’origine japonaise, dont Takei — obtenu une réparation de 20 000 $ et des excuses présidentielles officielles à chaque citoyen américain survivant ou immigrant résident légal d’ascendance japonaise incarcéré pendant la Seconde Guerre mondiale.

La voix de Takei s’étouffa lorsqu’il se souvint que son père n’avait pas vécu assez longtemps pour le voir.

Il a noté avec fierté la diversité représentée dans « Star Trek », une série télévisée qui a débuté au milieu des années 1960 et qui a développé un public fervent. Là-bas, l’équipage qui volait ensemble à travers les galaxies était d’origines diverses.

L’écrivain, créateur et producteur de « Star Trek », Gene Roddenberry, voulait dépeindre les temps turbulents et le mouvement des droits civiques dans une émission télévisée, mais il a dû le faire de manière métaphorique pour que cela soit acceptable, a déclaré Takei.

« Des personnes différentes, des idées différentes, des goûts différents, une nourriture différente. Il voulait faire cette déclaration. Chacun des personnages était censé représenter une partie de cette planète », a déclaré Takei.

Takei a rappelé comment son père lui avait appris que le gouvernement « du peuple, par le peuple et pour le peuple », comme l’a dit Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg, pouvait également s’avérer une faiblesse.

« Tout le monde est faillible, même un grand président comme Roosevelt. Il a été frappé par l’hystérie de l’époque, le racisme de l’époque. Et il a signé le décret 9066 », a déclaré Takei.

