Eh bien, si vous pensez qu’être acteur est un travail facile et que vous n’obtenez que l’amour, le respect, la renommée, l’argent et plus encore. Alors tiens bon ! En plus des avantages, les acteurs sont souvent critiqués et sont parfois très mauvais. Un exemple récent est l’acteur de Sita Ramam, Dulquer Salmaan, qui parle de s’être fait troller dans ses critiques et a déclaré qu’il n’était pas fait pour jouer et que tout était vraiment méchant contre lui. L’acteur qui jouit actuellement de tout le succès de sa dernière sortie Sita Ramam et est prêt pour sa prochaine sortie Chup: Revenge of the artist, a parlé de faire face à des critiques brutales pour son jeu et il y avait des moments où les critiques lui avaient conseillé d’arrêter d’agir .

Dulquer Salmaan révèle avoir lu des choses désagréables à son sujet dans les critiques

Dulquer se souvient qu’il lit souvent beaucoup de choses désagréables sur lui-même dans les critiques. Il a déclaré à Indian Express : “Les gens ont même écrit que je devrais arrêter le cinéma et je ne suis pas fait pour ça.” L’acteur a qualifié la critique de sévère, mais il n’y a jamais prêté attention et n’a travaillé que sur lui-même et le voici. L’acteur a fait ses débuts à Bollywood avec Karwaan avec Irfan Khan et Mithila Palkar a volé le tonnerre. Dulquer a été loué pour son talent d’acteur et a été qualifié d’artiste le plus sûr pour ne pas avoir choisi un film subtil comme Karwaan. Plus tard, il a été vu dans le deuxième film de Bollywood, Zoya Factor, avec Sonam Kapoor et n’était pas à la hauteur.

Chup: Revenge of the Artist sera le troisième film de Bollywood de Dulquer Salmaan et cette fois, il a jumelé malgré Shreya Dhanwanthary qui a prouvé son mental d’acteur dans des séries Web comme The Family Man, Sam 1992 et plus. Tout en parlant de la bande-annonce de Chup, elle a reçu une réponse incroyable et les fans veulent voir l’avatar jamais vu de Dulquer.