L’acteur de « Sing Sing » JJ Velazquez innocenté du meurtre de New York

Un acteur de « Sing Sing » a inauguré « la fin d’une erreur » après que les procureurs de New York ont ​​décidé qu’il avait été reconnu coupable à tort du meurtre d’un policier à la retraite dans les années 1990.

District de Manhattan. Atty. Alvin Bragg annoncé Lundi, son bureau annulerait la condamnation pour meurtre de l’acteur Jon-Adrian « JJ » Velazquez, citant « des preuves ADN récemment découvertes » qui, selon les procureurs, prouvaient son innocence. « JJ Velazquez vit dans l’ombre de sa conviction depuis plus de 25 ans, et j’espère qu’aujourd’hui lui ouvrira un nouveau chapitre », a déclaré Bragg.

Velazquez, 48 ans, a été reconnu coupable en 1999 d’avoir tiré sur le policier à la retraite Albert Ward. Ward a été abattu en 1998, lorsqu’il a tenté de déjouer un vol à main armée et a tiré sur deux suspects, dont le tireur, dans un salon de paris clandestin à Harlem. Velazquez, qui a déclaré qu’il se trouvait dans le Bronx et qu’il était au téléphone avec sa mère au moment de la fusillade, a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité dans l’établissement correctionnel de Sing Sing. Il a obtenu une libération anticipée et une grâce en 2021 par le gouverneur de New York de l’époque, Andrew Cuomo.

Le bureau du procureur, qui a déclaré avoir rejeté les requêtes en annulation de la condamnation de Velazquez en 2014 et 2018, a déclaré lundi qu’il avait finalement réexaminé le cas de l’acteur, ce qui a incité le médecin légiste en chef à comparer l’ADN de l’acteur avec celui d’un bulletin de pari appartenant à le tireur.

« Les tests ont révélé que l’ADN de Velazquez était exclu – ou n’était pas trouvé – d’un mélange d’ADN sur le bulletin de pari manipulé par le tireur », indique le communiqué de lundi, ajoutant que « ce type de comparaison d’ADN n’était pas disponible » au moment de la publication. le procès de l’acteur dans les années 90.

La décision du procureur de blanchir son nom cette semaine « n’est pas une célébration », a déclaré Velaquez aux médias devant un palais de justice. Entouré de ses proches et portant un casquette noire qui disait « Fin d’une erreur », Velazquez a déclaré aux journalistes que ce moment était « une mise en accusation du système ».

Velazquez partage l’écran avec Colman Domingo et Paul Raci dans le drame « Sing Sing » de Greg Kwedar. Le film met en lumière le programme de théâtre Rehabilitation Through the Arts destiné aux hommes incarcérés à la prison de New York. « Sing Sing » met également en vedette les anciens acteurs incarcérés Clarence « Divine Eye » Maclin, Sean « Dino » Johnson, David « Dap » Giraudy et Patrick « Preme » Griffin dans le rôle d’eux-mêmes. Dans sa critique pour le LA Times, la critique Katie Walsh a salué leurs « sacrément bonnes performances ».

« ‘Sing Sing’ est un argument puissant en faveur de l’existence de l’humanité dans un espace conçu pour déshumaniser », a écrit Walsh.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.