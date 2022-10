L’acteur de Simon Barlow de Coronation Street, Alex Bain, 20 ans, révèle qu’il est fiancé à sa petite amie Mollie, 19 ans

L’acteur de CORONATION Street, Simon Barlow, Alex Bain, a annoncé qu’il était fiancé à sa petite amie Mollie Lockwood.

Le père d’un enfant a jailli: “Je ne peux pas passer ma vie avec quelqu’un d’autre.”

Alex, 20 ans, a partagé la nouvelle dans une interview conjointe avec Mollie, 19 ans, et a déclaré qu’il avait posé la question lors d’un rendez-vous romantique l’année dernière, mais qu’ils avaient réussi à garder secrètes les nouvelles de leur vie.

Parler avec OK ! magazine, Mollie a déclaré qu’Alex s’était agenouillé en octobre de l’année dernière – et ils l’ont dit à leurs proches à Noël deux mois plus tard.

“Nous voulions profiter de ce moment spécial ensemble, juste tous les deux, pendant un moment”, a-t-elle déclaré.

La star de Coronation Street, Alex, qui sort avec Mollie depuis deux ans, a ajouté : “Je me suis dit : ‘Si je ne le fais pas maintenant, je vais continuer à devenir de plus en plus nerveux !’ J’étais à peu près certain qu’elle dirait oui, mais j’étais toujours en train de le briquer.

EN SAVOIR PLUS SUR CORRIE COR NON Sept spoilers massifs de Coronation Street, dont le retour de Harvey Gaskell “J’aurais pu mourir” Je me suis retrouvé à parler comme un tout-petit après un mini-AVC, dit Chris Fountain

Alex, qui est devenu papa à 17 ans lorsque sa petite amie de l’époque a donné naissance à leur fille Lydia-Rose, s’est précédemment ouvert à The Sun sur les «temps sombres» et a crédité son rôle sur Coronation Street pour l’avoir sauvé.

Il a dit : « Si je ne m’en tenais pas au travail que j’occupe maintenant, j’aurais été perdu.

“Corrie m’a permis de continuer et surtout d’avoir une fille m’a permis de continuer – cela me donne quelque chose à faire.”





Alex est devenu papa juste après avoir passé ses GCSE lorsque sa petite amie de l’époque, Levi Selby, a accouché à seulement 16 ans.

À l’époque, une source a confié au Sun : “Ils étaient aux anges à la naissance de leur petite fille et étaient vraiment heureux ensemble.

“Mais ils ont traversé beaucoup de choses ensemble et ils sont tous les deux encore si jeunes.”

Ils se sont séparés en mai suivant et il a rencontré Mollie, une danseuse, en 2018.

En savoir plus sur le soleil MAMAN MIA ! Je suis une maman de 12 enfants et j’ai préparé un dîner d’anniversaire TRÈS controversé pour mes enfants tous grandis La star de Louise de Tracy Beaker semble totalement méconnaissable 20 ans après ses débuts

Alex est sur Coronation Street depuis douze ans, jouant le petit-fils de Ken Barlow depuis son arrivée en 2008.

Il a remporté le prix de la meilleure performance de jeune savon à deux reprises, d’abord aux British Soap Awards en 2011, puis à nouveau en 2004 aux Inside Soap Awards.