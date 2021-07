L’acteur de « Sherni », Vidya Balan, précise si on lui a offert Kartik Aaryan-Kiara Advani avec « Bhool Bhulaiyaa 2 »

Vidya Balan, qui a reçu des critiques élogieuses pour son film « Sherni » récemment sorti sur Amazon Prime Video, a répondu à des questions sur son implication dans le prochain film « Bhool Bhulaiyaa 2 », qui met en vedette Kartik Aaryan, Tabu et Kiara Advani dans les rôles principaux. .

Il est à noter que Vidya Balan a joué le rôle principal dans le film à succès à succès de Priyadarshan, « Bhool Bhulaiyaa », dont le prochain film est une suite. En parlant de « Bhool Bhulaiyaa 2 » et de son implication dans celui-ci, Vidya a précisé qu’elle ne faisait pas partie du film.

Dans ‘Bhool Bhulaiyaa’, Vidya a joué une femme qui est possédée par le fantôme d’une danseuse royale lorsqu’elle visite la maison ancestrale de son mari au Rajasthan. Le film avait Akshay Kumar essayant le rôle d’un psychothérapeute, Shiney Ahuja comme mari de Vidya, Ameesha Patel, Rajpal Yadav et d’autres.

S’adressant à Bollywood Hungama, Vidya a déclaré qu’elle ne ferait pas partie de la suite. Lorsqu’on lui a demandé si la suite pourrait correspondre à l’original, elle a déclaré: « Je pense que ce serait très injuste de se demander si elle pourra correspondre. Bhool Bhulaiyaa était génial et je pense que même s’ils utilisent le titre, Bhool Bhulaiyaa 2 est un film complètement différent. J’adorerais le regarder cependant. «

Lorsqu’on lui a demandé si on lui avait offert le film, Vidya a répondu : « Disons simplement que je ne suis pas dans le film. Alors je ne vais rien dire de plus. »

Pendant ce temps, parlant de son film « Sherni » dans une récente interview, lorsqu’on lui a demandé qui est le « Sherni » de sa vie, Vidya a déclaré: « Aussi cliché que cela puisse paraître, ma mère! Parce qu’elle a toujours tenu bon et a tenu bon. Je pense qu’elle a donné à ma sœur et à moi le courage d’être nous-mêmes. Mon père et ma mère ont tous deux contribué à ce que nous sommes, comme tous les parents, mais ils ont contribué de différentes manières je pense. Une grande partie de mon intrépidité vient De ma mère. »

« Sherni » est soutenu par le talent de réalisateur d’Amit Masurkar. Plongée dans la vie d’une Vidya Vincent, une garde forestière intègre, l’histoire se déroule alors qu’elle tente de trouver un équilibre entre l’homme et l’animal tout en essayant de se retrouver dans un environnement hostile.