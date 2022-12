L’acteur de Shehzada Kartik Aaryan subit une transformation physique massive pour le film de Kabir Khan ; être entraîné par le frère de CETTE star

Le beau gosse de Bollywood Kartik Aaryan est sur une lancée depuis que son film Bhool Bhulaiyaa 2 a battu tous les records au box-office. L’acteur a plusieurs projets intéressants dans son pipeline et les fans ne peuvent pas retenir leur enthousiasme. Kartik sera bientôt vu dans le prochain film de Kabir Khan et l’acteur subit déjà une transformation physique massive pour le même. Le demi-frère d’Alia Bhatt, Rahul Bhatt, est maintenant en mission pour préparer Kartik pour son prochain film. Rahul a déjà formé Aamir Khan et d’autres célébrités et transformé leur physique.

Dans une interview avec ETimes, Rahul a déclaré que les noms des célébrités sont démographiques et qu’il est bon dans ce domaine. L’enfant star a déclaré qu’il entraînait actuellement Kartik pour le film de Kabir Khan et qu’ils avaient 6 à 8 mois avant qu’il ne commence à tourner pour le film. Rahul a même apprécié Kartik et l’a qualifié de personnage cohérent et travailleur. Apparemment, Kartik sera vu ciselé et poli dans le film de Kabir.

Sur la police de travail, Kartik Aaryan a été vu pour la dernière fois dans Freddy aux côtés d’Alaya F, et leur film est sorti sur la plateforme OTT. L’acteur a également Shehzada avec Kriti Sanon et Hera Pheri 3 dans sa cagnotte. Les créateurs de la franchise Hera Pheri ont rejoint Kartik après qu’Akshay Kumar ait confirmé sa sortie du film. Apparemment, Akshay pourrait revenir dans la franchise et les créateurs sont occupés à organiser quelques réunions avec lui. Si l’on en croit les rapports, le producteur Firoz Nadiadwala a verrouillé deux scénarios pour le film, l’un avec Akshay et l’autre avec Kartik.

De plus, Kartik a été massivement trollé alors qu’il comparait sa performance dans Freddy à Shah Rukh Khan dans Darr.