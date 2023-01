L'acteur de Shehzada Kartik Aaryan brise le silence sur les rumeurs de rencontres avec Sara Ali Khan, Ananya Panday; dit 'Mes rendez-vous sont...'

L’acteur le plus populaire de Bollywood, Kartik Aaryan, a récemment déclaré qu’il était lié à ses principales dames dans des films tels que Sara Ali Khan et Ananya Panday. L’acteur de Shehzada est resté sans voix lors d’une interview alors qu’il était interrogé sur ses relations antérieures avec Sara et Ananya.

Eh bien, dans une récente interview dans Aap Ki Adalat, l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik, a parlé de plusieurs sujets et a également remercié ses fans en se qualifiant de “superstar créée par des fans”. La réponse de Kartik à sortir avec ses principales dames de la manière la plus originale vous fera vous sentir excité. Le beau gosse n’a ni confirmé ni nié la déclaration. L’acteur de Dhamaka a plaisanté sur l’attention des médias sur sa vie personnelle et a déclaré qu’il était habitué à ces histoires. L’acteur a rougi lorsque l’hôte Rajat Sharma lui a demandé de s’attacher à l’héroïne du film. Kartik a dit, ‘Monsieur, main sach salut bolunga! Soch raha hu kitna sach ! Monsieur, mujhe coffee peena pasand he, koi bhi mujhe date pe le jaane ke liye puchta he toh mujhe pata he ki woh coffee piyenge toh main unke saath chala jaata hu. Main bohut généreux insaan hu aur woh news bahar aa jati he… usse jyada kuch nhi he. Maine aisa koi record créer nahi kiya… Do log kahi pe dikh jaate he, toh woh bus usme kuch na kuch news ho hi jaati he ki ye dono saath main he aur inka kuch chal raha he… mujhe lagta hai main apake café saath peene jaunga toh bhi bolenge!’

Plus tôt, Sara Ali Khan et Ananya Panday avaient exprimé leur désir de sortir avec Kartik Aaryan. Le célibataire le plus éligible de Bollywood Kartik a déclaré qu’il était célibataire à 100% et que toutes ses dates étaient verrouillées pour les deux prochaines années. Il a également révélé qu’il travaillait avec Sajid et qu’il n’avait pas le temps de boire du café maintenant.

Sur le plan du travail, Kartik a travaillé avec Sara dans Love Aaj Kal en 2020 et les deux se sont séparés après la sortie de leur film. Selon certaines rumeurs, Kartik et Ananya sortiraient ensemble pendant le film Pati Patni Aur Woh. Kartik est actuellement prêt pour sa sortie de Shehzada aux côtés de Kriti Sanon. Le film sortira le 10 février 2023. Kartik a également Captain India de Hansal Mehta, SatyaPrem Ki Katha et Aashiqui 3 dans son chat. Il y a des rapports qu’il fera également partie de Hera Pheri 3.