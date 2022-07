L’acteur de Shamshera Ranbir Kapoor voulait jouer le rôle d’Allu Arjun dans CE film, souhaite faire partie de ces films hollywoodiens et plus

L’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor sera vu dans le film Shamshera et est actuellement occupé à promouvoir son prochain film. Récemment, le chocolatier de Bollywood Ranbir a répondu à quelques questions rapides et la maison de production du film, YRF, a publié une vidéo amusante. Dans le récent segment interactif, Ranbir a répondu aux questions alors qu’il était assis avec un groupe de chiots. Le garçon chocolat de Bollywood a demandé de nommer deux contemporains avec qui il aimerait partir en voyage. Ranbir a dit qu’il aimerait faire un voyage avec Anushka Sharma et Aditya Roy Kapur.

Ranbir a également nommé le réalisateur SS Rajamouli et a révélé qu’il souhaitait faire un film avec lui. Il a également dit qu’il voulait jouer le rôle d’Allu Arjun dans Pushpa. On a demandé à Ranbir: “Quel est le rôle que vous auriez aimé jouer récemment?” Il a répondu: “Un rôle que j’aurais aimé jouer récemment serait Pushpa”. On a également demandé à l’acteur de quel film hollywoodien il aimerait faire partie ? Ranbir a choisi Gladiator et Braveheart.

Sur le plan du travail, Ranbir sera vu dans le drame fantastique d’Ayan Mukerji aux côtés d’Alia Bhatt.]

Shamshera sortira le 22 juillet en salles.