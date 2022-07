L’acteur de Shamshera, Ranbir Kapoor, parle de sa relation avec la star de Naagin, Arjun Bijlani

Ranbir Kapoor ne néglige aucun effort pour promouvoir son film de retour Shamshera. Il court de poste en poste pour faire connaître son prochain acteur. Récemment, lors de la promotion de son film, Ranbir a eu des retrouvailles avec l’un de ses copains d’école, l’acteur Arjun Bijlani.

Surpris? Eh bien, même nous avons été étonnés par le fait que la star de la télévision Arjun et Kapoor partagent une telle connexion. Tout en faisant la promotion de son film à l’émission spéciale Star Parivar, Ranbir a révélé que lui et Arjun appartenaient à la même classe de l’école écossaise de Bombay et qu’ils avaient même l’habitude de jouer au football pour la même maison. Kapoor a déclaré: “Log jaante nahi hain yeh magar hum ek dusre ko bachpan se jaante hain. Nous étions dans la même école, la même classe et la même maison pour le football.” Ranbir a reconnu le graphique de carrière de Bijlani et a ajouté: “C’est tellement agréable de voir tout ce que vous faites. Le fait que vous soyez un père et que vous soyez un si bon hôte. C’est vraiment réconfortant de voir un de mes collègues, un ami de le mien, fais si bien.” Cela a rendu Arjun ému, “Merci yaar,” répondit Arjun. Ranbir se leva pour le serrer dans ses bras et demanda : « Kahaan se aau. » Ce à quoi Arjun répondit : « Jahaan se bhi aa bas gale mil le yaar. » Ce moment épique a été enregistré avec une adorable photo qu’Arjun a partagée sur ses réseaux sociaux.

Au cours du même événement, Ranbir a même pris quelques conseils parentaux rapides du favori de la télévision Anupamaa alias Rupali Ganguly. Ranbir Kapoor se prépare à devenir le papa parfait, et il perfectionne ses compétences en matière de garde d’enfants. Kapoor reçoit un coup de main parfait de la star populaire de la télévision Rupali Ganguly alias Anupamaa. Kapoor a été aperçu en train de promouvoir son prochain film Shamshera lors de l’événement Star Parivar. Là, Ranbir a obtenu des conseils utiles sur la manipulation d’un bébé de Ganguly. Les vidéos du tournage sont devenues virales et les internautes sont impressionnés par Ranbir. Shamshera sortira en salles le 22 juillet.