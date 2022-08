L’acteur de “Seinfeld” fait une apparition surprise dans “The Bachelorette”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans l’épisode de lundi soir de “The Bachelorette”, un visage familier a été repéré lors du rendez-vous dans la ville natale de Rachel Recchia avec Zach Shallcross.

Shallcross a emmené Recchia rencontrer sa famille dans sa ville natale d’Anaheim Hills, Californie, où elle a rencontré l’acteur Patrick Warburton, qui s’avère être l’oncle réel de Shallcross.

Warburton est surtout connu pour avoir incarné l’un des petits amis d’Elaine (Julia Louis-Dreyfus), David Puddy dans “Seinfeld”.

L’acteur a été brièvement montré dans la promo de l’épisode de la semaine, où il dit “Je suis juste désolé pour ces autres gars.”

Warburton s’est rendu sur Twitter après la sortie de la promo pour taquiner son apparition dans l’émission.

“On me demande ‘pourquoi es-tu dans ‘The Bachelorette?’ C’est mon émission préférée ? Je suis accro… ? J’ai le béguin pour ce gars de Zach Shallcross ? Ou… tout ce qui précède ? Ou… Zach est mon neveu ? Ou… tout ce qui précède ? l’acteur a tweeté le 16 août.

L’acteur de “Seinfeld” est le frère de Megan, la mère de Shallcross. Il a également prêté sa voix à des films d’animation et à des émissions de télévision. Il était la voix de Kronk dans “The Emperor’s New Groove”, Ken dans “Bee Movie”, Ian dans “Open Season”, Joe Swanson dans “Family Guy”, Buzz dans “Buzz Lightyear of Star Command” et M. Steve Barkin dans “Kim Possible”.

Warburton était également dans “Rules of Engagement”, “The Venture Bros.” et “A Series of Unfortunate Events”.

Warburton a également joué dans des tonnes de films, dont “Men in Black II”, “Get Smart” “Ted” et le film de 2020 “Inheritance”.

Dans le générique de fin de l’épisode “The Bachelorette”, il y avait une scène de Warburton et Recchia lors d’une conversation en tête-à-tête où elle lui demande un high five, l’un des mouvements emblématiques de son personnage de “Seinfeld”.