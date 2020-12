«Si vous voulez critiquer quelque chose, faites-le», dit-il. « Nous devons avoir des personnages en trois dimensions. »

Avant d’atterrir le Ruisseau Schitt rôle, l’un de ses concerts récents les plus importants était un chef de file de la sitcom NBC Externalisé, qui a été annulée en mai 2011 après une seule saison. L’acteur canadien a expliqué que parce qu’on lui avait offert le rôle de Ray sans avoir besoin d’auditionner, il supposait que les producteurs, y compris le co-créateur et la star Dan Levy, voudrait une version atténuée de la façon dont il sonnait Externalisé.

Rizwan a touché la base avec Dan après le premier Ruisseau Schitt table lue pour s’assurer qu’ils étaient tous sur la même page. « Ensuite, je suis allé voir Dan et je lui ai dit: » Hey, je veux juste m’enregistrer « . La guerre de Charlie Wilson artiste rappelé. «Il a dit: » J’aime ce que tu as fait. C’était drôle. » Cela a fini par être le personnage pendant six ans. «

Dans une déclaration publiée au Étoile, Dan a fait l’éloge des «choix réfléchis» que Rizwan a faits pour donner vie à son personnage.

« Aucun accent n’a été demandé dans le casting ou spécifié dans les scripts », a déclaré Dan dans le communiqué. « Tous les personnages de notre série ont été créés avec amour, respect et humanité. Il a été gratifiant de voir ces intentions reflétées à travers le soutien écrasant du public pour ces personnages. Cela dit, je salue toutes les perspectives qui encouragent les conversations sur la diversité, en particulier dans le divertissement. «

En réponse à l’article, Rizwan tweeté le 29 décembre, « J’ai adoré jouer à Ray sur @SchittsCreek! La question de l’accent a toujours été présente dans ma carrière! » Il a ajouté qu’il « est difficile d’entendre les critiques » mais qu’il est « toujours ouvert à ce dialogue ».