L’acteur de Satyaprem Ki Katha, Arjun Aneja, partage une fausse rencontre de casting; dit : ‘Il m’a demandé de…’ [EXCLUSIVE]

Les escroqueries au casting se sont toujours produites dans cette industrie et souvent les nouveaux arrivants sont la proie de leurs tactiques. De nombreux acteurs de l’industrie ont partagé leurs fausses expériences de casting et maintenant acteur Arjun Aneja, qui est un nom bien connu dans l’industrie, a repensé à l’époque où il a été invité à investir une énorme somme d’argent par un faux agent de casting.

Il a été vraiment choqué par l’incident et a senti ses intentions louches

Partageant l’incident, il dit : « Un jour normal, je suis allé au marché le matin et tout à coup un gars est venu me voir et m’a demandé si j’étais un acteur. J’ai été choqué, mais j’ai quand même répondu à sa question par un oui et il m’a alors dit, ‘Monsieur, nous étions à la recherche d’un visage comme vous’, ‘Pourriez-vous s’il vous plaît venir rencontrer notre producteur ?’. Il m’a emmené au restaurant voisin, le producteur est venu et a commencé à s’enquérir du travail que je avait fait. Il m’a en outre parlé du film qu’il allait faire et il avait besoin de plus de 5 roupies lakh pour le budget. Il m’a demandé d’investir dans ce projet et en retour, il me lancerait. Cependant, je ne lui ai pas répondu , il n’a cessé de me faire un briefing sur son projet et de me convaincre d’investir. »

Arjun dit en outre: « J’ai été littéralement choqué par l’incident et j’ai senti ses intentions louches. Après cela, je ne l’ai jamais contacté ni lui, mais cela pourrait être effrayant si j’avais investi l’argent parce qu’ils étaient totalement faux. »

Donnant un conseil aux aspirants acteurs, Arjun déclare : « À mon avis, chaque acteur devrait être très prudent lorsqu’il assiste à une réunion ou rend visite à un agent de casting. Il ne devrait pas verser d’argent à une personne inconnue pour des auditions ou un casting. De nos jours, les arnaques au casting sont en augmentation et les acteurs doivent être conscients de leurs tactiques. »

Professionnellement, l’acteur a joué dans des spectacles – Balika Vadhu, Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi, Ishq Mein Marjawan et Sadda Haq. Non seulement cela, il a joué un personnage de premier plan dans le film Neerja et a fait partie de la nouvelle série Web « Hello Mini » de MX Original. Maintenant, l’acteur est prêt à être vu dans le prochain film de Bollywood – Satyaprem Ki Katha.