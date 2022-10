L’acteur de Sasural Simar Ka 2, Rajev Paul, précise qu’il n’est pas marié et écrit “une fois mordu deux fois timide”

Suite aux rumeurs selon lesquelles il s’était marié, Rajev Paul a récemment fait la une des journaux. Lorsque l’acteur a posté une photo de lui-même et d’une fille vêtue d’une tenue de mariée, cela a d’abord semé la confusion. Sa légende impliquait également qu’il était marié. Cependant, Rajev a révélé qu’il s’agissait d’une scène d’un de ses tournages.

Lâchant la photo du mariage, l’acteur a écrit : “Ils disent qu’une fois mordu deux fois timide… Mais quand même… Ça vaut le coup d’essayer… Encore une fois… tous les voeux… les rituels… Itne saare log Shaadi kar rahe hai. Koi Karwa Chauth mana raha hai… Eh bien… maintenant il est temps… Bonheur pour tous.”

Plus tard, a partagé un message précisant qu’il n’est pas marié, “La combinaison d’un mauvais Internet et d’une batterie faible après un message amusant entraîne un message viral. Fait. Tous les membres de la famille de mon émission SSK2 se remarient. Y compris mon personnage GiriRaj Oswal. C’est exactement ce que j’ai dit Une fois mordu deux fois timide. Tous vont se marier. Bonheur pour tous. Mais j’apprécie tout l’amour que j’ai accidentellement reçu de mes amis des médias et de l’industrie, me félicitant en fait pour mon supposé mariage . Merci beaucoup… Magar pourquoi êtes-vous tous si désireux de me marier… Khush rehne do na yaar. Bonheur pour tous quand même (sic).”





Delnaaz Irani et Rajev Paul, qui sont apparus ensemble dans de nombreuses émissions et ont même participé à la saison inaugurale du concours de télé-réalité Nach Baliye, étaient parmi les couples les plus connus de l’industrie de la télévision dans les années 2000. Ils se sont classés troisièmes du concours.

L’union de quatorze ans du couple a pris fin en 2012 lorsqu’ils ont demandé le divorce. Delnaaz, dont le rôle de film le plus connu était celui de Jaspreet “Sweetu” Kapoor dans le Shah Rukh Khan, Preity Zinta et Saif Ali Khan avec Kal Ho Naa Ho, a commencé à sortir avec DJ Percy Karkaria.