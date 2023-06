L’acteur de Sankatmochan Mahabali Hanuman, Arun Mandola, dit que n’importe qui peut « signaler 100 erreurs » dans l’Adipurush de Prabhas

Prabhas comme Lord Rama dans Adipurush-Arun Mandola comme Lakshmana dans Sankatmochan Mahabali Hanuman/Twitter

L’acteur Arun Mandola, qui est connu pour avoir joué le rôle de Lakshmana dans les émissions Sankatmochan Mahabali Hanuman et Vighnaharta Ganesh, a déclaré que le film récemment sorti Adipurush a été une expérience décevante à regarder. Il ajoute que le film comporte de graves erreurs.

« Il y a des erreurs importantes dans Adipurush. Toute personne ordinaire peut signaler 100 erreurs dans le film. Les gens ont beaucoup de respect pour Ramayana et Lord Rama, Lakshman, Mata Sita et Hanuman et sont évidemment contrariés de voir les créateurs faire de nombreuses erreurs. à Adipurush », a-t-il dit.

Il a ajouté: « Le plus gros problème d’Adipurush est le manque de conviction. Si vous manquez de conviction en quoi que ce soit, les résultats seront nuls. Je suis choqué de voir les dialogues, les effets visuels, les costumes, etc. du film. La liste des erreurs semble interminable. «

« Les dialogues, les costumes et les effets visuels de mes émissions de télévision, Sankatmochan Mahabali Hanuman et Vighnaharta Ganesh, sont dix fois meilleurs que ceux du film. C’est douloureux à regarder car nos émotions sont liées à Shri Ram, Lakshman, Mata Sita et Hanuman Ji. Cependant, si quelqu’un fait quelque chose de mal concernant nos dieux, nous ne pouvons pas rester silencieux.

L’acteur a partagé ses sentiments au fil des dialogues. « Les dialogues du film sont extrêmement inappropriés pour notre nouvelle génération. Au lieu de leur apprendre des shlokas sanskrits, nous les exposons à des bêtises. Il vaut mieux ne rien créer si vous manquez de conviction. »

Il a conclu en disant que « de tels films doivent être réalisés avec beaucoup de soin ».

