L’acteur de ‘Saath Nibhana Saathiya’ Vandana Vithlan se souvient d’avoir vendu des rakhis pendant le verrouillage pour joindre les deux bouts

L’actrice Vandana Vithlani, qui a joué le rôle d’Urmila dans le feuilleton quotidien à succès « Saath Nibhana Saathiya », a récemment révélé qu’elle faisait face à une crise financière massive l’année dernière en raison de la pandémie. Déclarant qu’il y avait moins ou pas de travail en raison des restrictions COVID, Vandana a déclaré qu’elle fabriquait et vendait des rakhis pour joindre les deux bouts tout en ajoutant que grâce à cela, elle maintenait sa «créativité en vie».

Pas du genre à abandonner facilement en raison du manque de moyens financiers, Vandana a commencé à fabriquer et à vendre des rakhis et cela l’a aidée à traverser les moments difficiles.

L’acteur de télévision qui sera vu dans ‘Tere Mera Saath Rahe’, qui a été présenté comme la préquelle de ‘Saath Nibhana Saathiya, a déclaré récemment à ETimes lors d’une interview : « Les gens devraient essayer de garder le moral, essayez de ne pas ressentir parce que des circonstances existantes. Nous devrions continuer à avancer, aucun travail n’est petit ou grand. Certains acteurs ne prennent pas de rôles parce que c’est un petit spectacle, mais je ne dis jamais non au travail. J’ai pris Pandya Store où mon personnage est entré juste pendant quelques épisodes, mais la production a adoré mon travail et maintenant mon personnage est souvent vu dans la série. »

Ajoutant qu’il faut être patient pendant les moments difficiles, Vandana a ajouté: « Tout le monde a traversé des moments difficiles pendant la pandémie. Ce que j’ai appris de cette année, c’est qu’il faut être vraiment patient et ne pas abandonner. Une personne devrait toujours rebondir dans chaque situation. L’année dernière, j’ai traversé une mauvaise phase, mais maintenant j’ai surmonté cela. Les hauts et les bas font partie de la vie. Je m’en suis rendu compte et j’ai continué à travailler dur. Il y a eu une phase l’année dernière où j’ai eu absolument aucun travail mais petit à petit les choses ont changé et me voici aujourd’hui avec deux spectacles en main. »

Auparavant, la star de la télévision Shagufta Ali s’était présentée et avait demandé une aide financière après avoir déclaré qu’elle n’avait plus d’actifs à vendre, qu’elle n’avait pas de travail et qu’elle avait besoin d’argent pour payer ses propres frais médicaux et ceux de sa mère.

Elle a ensuite reçu l’aide de l’équipe Dance Deewaane 3, Rohit Shetty, Neena Gupta et quelques autres de l’industrie.