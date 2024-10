L’acteur de Roots, Good Times et The West Wing se souvient

Getty Images

Des hommages ont été rendus à l’acteur John Amos, qui a fait sa marque à la télévision américaine dans les séries phares extrêmement populaires Roots et Good Times. Amos, âgé de 84 ans, incarnait le patriarche sévère mais aimant James Evans dans Good Times, l’une des premières sitcoms sur une famille noire, de 1974. Mais il a été licencié après trois saisons à la suite de vives et longues disputes sur la manière dont les scénaristes blancs de la série décrivaient ses personnages. Il a ensuite joué le rôle de Kunta Kinte, plus âgé, dans Roots, un drame marquant sur un Africain expédié en Amérique comme esclave. Amos a également joué des rôles dans des films comme Die Hard 2, Coming To America et Uncut Gems.

Ses autres crédits télévisés comprenaient The Mary Tyler Moore Show, The West Wing, The Fresh Prince of Bel-Air, 30 Rock et Two and a Half Men. Son dernier rôle sera visible dans la prochaine série Suits LA.

« Son héritage perdurera »

En guise d’hommage, l’acteur Martin Lawrence a écrit sur les réseaux sociaux : « Celui-ci frappe différemment. Mes condoléances vont à la famille d’une véritable légende, John Amos. » Sa co-star de Good Times Jimmie Walker a déclaré à People: « John était un grand acteur et mes condoléances vont à toute sa famille, à ses amis et à ses très nombreux fans. » Annonçant la mort d’Amos, son fils Kelly Christopher a déclaré : « C’était un homme avec un cœur très bon et un cœur en or… et il était aimé dans le monde entier. « De nombreux fans le considèrent comme leur père à la télévision. Il a vécu une belle vie. Son héritage perdurera dans ses œuvres exceptionnelles à la télévision et au cinéma en tant qu’acteur. » Présentateur météo chevronné Al Roker a posté qu’Amos a toujours « apporté dignité, grâce et honnêteté à ses rôles ». Il a écrit : « Je me souviens de lui sous le nom de Gordy The Weatherman au WJM [in The Mary Tyler Moore Show] quand nous débutions comme météorologue à la télévision en 1974 et que nous le considérions comme un modèle. « Et quand il a quitté Good Times, les gens l’ont respecté pour sa position. Il nous manquera. »

Getty Images Amos et Esther Rolle ont joué mari et femme dans Good Times

Amos a débuté comme joueur de football américain avant de se lancer dans les comédies The Leslie Uggams Show et Maude. Son personnage dans Maude – avec sa femme à l’écran, interprétée par Esther Rolle – a ensuite eu un spin-off sous la forme de Good Times, qui se déroule dans un immeuble d’habitation de grande hauteur à Chicago. « Cette émission était la représentation la plus proche en réalité de la vie d’une famille afro-américaine vivant dans ces circonstances », a déclaré Amos. a déclaré au magazine Time en 2021. Mais ce n’était souvent pas assez proche pour l’acteur, qui se heurtait au créateur Norman Lear et demandait d’apporter des modifications aux scénarios de l’équipe de scénaristes. « Ils parlaient de leurs crédits », a-t-il déclaré à la radio SiriusXM. Il a dit qu’il répondrait : « Eh bien, depuis combien de temps êtes-vous noir ? Cela n’arrive tout simplement pas dans la communauté. Nous ne pensons pas de cette façon. Nous n’agissons pas de cette façon. Nous ne laissons pas nos enfants faire cela. que. »

« Pas le type le plus diplomate »

Il s’est particulièrement opposé à l’importance croissante du personnage de son fils JJ, joué par Walker, qui avait pour slogan « dyn-o-mite ». « J’avais l’impression qu’on mettait trop l’accent sur JJ avec son chapeau de poulet, en disant ‘dy-no-mite !’ toutes les trois pages », se souvient Amos. « Je sentais qu’on aurait pu tirer autant d’importance et d’énergie de la part de mes deux autres enfants, dont l’un aspirait à devenir juge à la Cour suprême, joué par Ralph Carter, et l’autre, [played by] BernNadette Stanis, qui aspirait à devenir chirurgienne. « Mais je n’étais pas le gars le plus diplomate à l’époque, et [the producers] en avaient assez de voir leur vie menacée à cause de blagues. « Alors ils ont dit : ‘Dites-vous quoi, pourquoi ne pas le tuer ? Nous pouvons continuer notre vie !’ « Cela m’a donné une leçon : je n’étais pas aussi important que je le pensais pour la série ou pour les projets de Norman Lear. » Good Times a été adapté au Royaume-Uni en 1976 sous le titre The Fosters, la première sitcom britannique avec un casting entièrement noir. Norman Beaton jouait le rôle du père, avec Lenny Henry dans l’un de ses premiers rôles en tant que l’un de ses fils. Et plus tôt cette année, Good Times a été redémarré en tant que série animée par Netflix, qui l’a décrit comme une « suite spirituelle » de la sitcom originale.

Getty Images Amos a reçu une nomination aux Emmy pour sa performance dans Roots