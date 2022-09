L’acteur de “Riverdale” condamné pour avoir tué sa mère par balle

Un jeune acteur de la Colombie-Britannique qui a tué sa mère par balle dans leur maison Squamish a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Ryan Grantham, 24 ans, a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir appuyé sur la gâchette le 31 mars 2020. La juge Kathleen Ker a prononcé la peine dans une salle d’audience de Vancouver mardi, trois mois après la fin de l’audience de détermination de la peine. Grantham, qui a joué un rôle unique dans la série Netflix “Riverdale” vaguement basée sur Archie Comics, était aux prises avec la dépression, l’isolement et la consommation excessive de cannabis au moment du meurtre, a appris le tribunal. Le tribunal a appris qu’il tergiversait dans ses études à l’Université Simon Fraser et qu’il n’avait pas agi depuis un certain temps, et qu’il avait rationalisé ses actions parce qu’il ne voulait pas que sa mère voie ce qu’il percevait comme ses échecs. Barbara Waite, 64 ans, jouait du piano lorsque Grantham a tiré un coup. Il a ensuite allumé des bougies, suspendu des chapelets au-dessus du piano et prié avant de quitter leur domicile pour plus d’effusion de sang, a appris le tribunal. Grantham avait des plans de meurtre de masse avec des pensées de tuer des gens à SFU et au Lions Gate Bridge. L’une de ses cibles était le premier ministre Justin Trudeau. Il avait une carte imprimée de Rideau Cottage à Ottawa et était en route, avant de faire demi-tour à Hope et de se rendre au quartier général de la police de Vancouver pour se rendre. Une filmographie en ligne de Grantham montre que sa carrière d’acteur a commencé en 2007 avec des rôles dans des téléfilms. Ses crédits incluent également “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, “Diary of a Wimpy Kid”, “iZombie” et “Supernatural”. Son dernier rôle d’acteur était dans “Riverdale”, dans lequel il jouait un adolescent qui a pris le camion de son père sans permission et a accidentellement tué le père du personnage principal Archie Andrews, Fred. L’épisode centré sur le délit de fuite mortel est un hommage à l’acteur Luke Perry, décédé d’un accident vasculaire cérébral plus tôt dans l’année. Une condamnation pour meurtre au deuxième degré entraîne une peine d’emprisonnement à perpétuité avec inadmissibilité à la libération conditionnelle pendant 10 à 25 ans.

