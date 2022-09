L’acteur de “Riverdale” condamné à la prison à vie pour avoir tué sa mère et planifié l’assassinat du Premier ministre Trudeau

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un ancien acteur de la série CW “Riverdale” a été condamné à la prison à vie après avoir reconnu avoir tué sa mère et avoir planifié d’assassiner le Premier ministre canadien, le juge Trudeau.

Ryan Grantham, 24 ans, a été condamné mardi par la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. L’acteur est également inéligible à la libération conditionnelle pour les 14 prochaines années.

Grantham avait précédemment plaidé coupable du meurtre au deuxième degré de sa mère de 64 ans, Barbara Waite.

Waite aurait joué du piano dans la maison familiale de Squamish, en Colombie-Britannique, le 31 mars 2020, lorsque son fils lui a tiré une balle dans la nuque.

Lors d’une audience en juin, les procureurs ont déclaré que le jeune acteur avait enregistré une vidéo GoPro à la suite du meurtre et enregistré le cadavre de sa mère.

“Je lui ai tiré une balle dans la nuque”, aurait admis Grantham en vidéo. “Dans les instants qui ont suivi, elle aurait su que c’était moi.”

Grantham aurait voulu empêcher sa mère d’être témoin des actes de violence qu’il prévoyait de commettre après, selon les procureurs. Son corps a été rapidement retrouvé par la sœur de Grantham, Lisa.

Le lendemain du meurtre, l’acteur aurait rempli son camion de cocktails Molotov, d’armes à feu et de munitions et aurait conduit vers l’est avec l’intention de tuer Trudeau à Ottawa.

Grantham a ensuite fait demi-tour après avoir pensé à commettre une fusillade de masse à l’Université Simon Fraser, où il était inscrit. Il s’est finalement rendu au service de police de Vancouver cette nuit-là.

Le jeune acteur aurait éprouvé des sentiments de dépression et de haine de soi, qui, selon les procureurs, ont été exacerbés par l’isolement, le fait de fumer une quantité excessive de cannabis et de regarder des vidéos sanglantes sur Internet.

Dans une entrée de journal rédigée le jour du meurtre, Grantham aurait présenté ses excuses à sa famille et déclaré que “personne” ne le comprendrait.

“Je suis tellement désolé maman, je suis tellement désolé Lisa… Je me déteste”, a-t-il écrit, selon les procureurs. “Il y a beaucoup de médias sur moi là-bas… le cinéma et la télévision… des centaines d’heures de moi qui peuvent être visionnées et disséquées… Personne ne comprendra.”

La juge Kathleen Ker a noté que Grantham recevait des conseils en prison et semblait s’améliorer, selon la CBC.

Ryan Grantham a dépeint l’adolescent Jeffery Augustine dans la série de crimes d’horreur “Riverdale”, inspirée de la série de bandes dessinées “Archie”. Il apparaît dans la saison 4 pour avoir tué un personnage principal, Fred Andrews, avec le camion de son père.

Ses autres crédits incluent des rôles mineurs dans la série télévisée “Supernatural” et le film de 2013 “Diary of a Wimpy Kid”.