L’acteur de « Risky Business », « Beverly Hills, 90210 » avait 89 ans

Nicholas Pryor, dont la carrière d’acteur de près de sept décennies comprenait des centaines d’épisodes de feuilletons télévisés, incarnant le père de Tom Cruise dans Entreprise risquée et le père de Kathleen Robertson sur Beverly Hills, 90210décédé le 7 octobre. Il avait 89 ans.

L’acteur Jon Lindstrom a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociauxdisant en partie : « Nick était un acteur et un ami exceptionnel. … Il était un mentor, une caisse de résonance, un confident de confiance et même une figure paternelle au-delà, oui, jouant mon propre père sur #GH et #PortCharles. Voir son article complet ci-dessous.

Pryor a accumulé près de 175 crédits à l’écran et une demi-douzaine de plus à Broadway. Après avoir obtenu son écran, il a commencé à apparaître dans des séries télévisées des années 1950 et du début des années 60 telles que Alfred Hitchcock présente et Les médecins, il a joué Tom Baxter dans plus de 75 épisodes du drame de jour NBC Un autre monde. Cela lui a valu un rôle principal dans Les infirmières, une continuation 1965-67 de CBS Les infirmièresqui s’était terminée en 1965.

Il a ensuite joué un rôle principal dans la première saison de CBS Sudser. L’amour est une chose aux multiples splendeurs et plus tard, j’ai eu des invités pour des feuilletons de jour Tous mes enfants et Le bord de la nuit.

Pryor a réalisé quelques travaux sur grand écran au milieu des années 1970, notamment des courses automobiles. Le rallye Gumball ainsi que des mini-séries télévisées à leur apogée, notamment Les Chroniques d’Adams et Washington : à huis clos. Il a eu un rôle petit mais mémorable dans la comédie classique de 1980 Avion! dans le rôle de M. Hammen, un mangeur bientôt repentant de l’assiette de poisson, avec un sac contre le mal de l’air et un effet sonore de hurlement amplifié.

Au début des années 80, Pryor était une invitée régulière de la télévision, apparaissant dans des émissions aussi populaires que M*A*S*H, Huit suffisent, La petite maison dans la prairie, Cuillères en argent, Falcon Crest, St. Ailleurs, Knight Rider Moonlighting et Qui est le patron ?

Son premier rôle régulier à la télévision est venu dans le drame de NBC Le zoo du Bronx, jouant le rôle d’un directeur adjoint de lycée décent mais souvent insupportable face à son patron, Ed Asner, dont il convoitait le poste. Cela a duré une saison en 1987-88.

Au cours de cette décennie, Pryor a continué à décrocher des rôles au cinéma, notamment en tant que père de Cruise dans la future photo de 1983 de A-lister. Entreprise risquée et dans Le faucon et le bonhomme de neige, avec Timothy Hutton et Sean Penn.

Pryor a continué à travailler régulièrement dans le cinéma et la télévision au cours des années 1990, décrochant un rôle récurrent en tant que chancelier Milton Arnold dans la série à succès de Fox aux heures de grande écoute. Beverly Hills, 90210. Il est apparu dans plus de deux douzaines d’épisodes de 1994 à 1997. Il a également participé à de nombreuses émissions à succès au cours de cette décennie, notamment Douleurs de croissance ; Loi de Los Angeles ; Matlock ; Espoir de Chicago ; Docteur Quinn, femme-médecine ; La pratique ; Traques de soie ; Diagnostic de meurtre ; Groupe de cinq ; et meurtre, a-t-elle écrit, entre autres.

En 1997, il incarne Victor Collins dans l’émission ABC. Hôpital général spin off Port-Charles — un rôle qu’il jouera dans près de 350 épisodes jusqu’en 2002.

Après le début du siècle, Pryor est apparu dans des rôles invités dans des séries telles que NYPD Blue, That’s Life, Strong Medicine, Without a Trace, October Road, Hart of Dixie et Nashville. Ses derniers rôles à l’écran ont eu lieu en 2021, avec la série Disney+ de Marvel. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et la suite sur grand écran Halloween tue.

Pryor est également apparu dans plusieurs productions de Broadway, notamment des pièces des années 1950. La tête d’œuf, Love Me Little, l’arbre le plus haut et Howie et plus tard, les spectacles des années 70 Cette saison de championnat et Des voleurs.