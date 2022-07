L'acteur de Rangbaaz 3 Vineet Kumar Singh sur le boom de l'OTT, l'échec des films hindi au box-office ; "Le public ne viendra pas voir quoi que ce soit..." [Exclusive]

Vineet Kumar Singhqui a impressionné tout le monde avec ses performances dans Bombay Talkies, Mukkabaaz, Saand Ki Aankh et Gunjan Saxena: The Kargil Girl, se prépare pour la sortie de sa série Web intitulée Rangbaaz 3 qui devrait être diffusé sur Zee5 le 29 juillet 2022. La bande-annonce de la série a reçu une bonne réponse, et tout le monde attend avec impatience la performance de Vineet. L’acteur a fait ses preuves à Bollywood ainsi que sur OTT. Récemment, BollywoodLife a interagi avec Vineet et il a parlé de la prise en charge du débat sur les théâtres par OTT.

Lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur l’OTT qui prend le contrôle des cinémas et les films qui ne marchent pas bien au box-office, l’acteur a répondu : “Honnêtement, j’ai l’impression que ce n’est que le début d’OTT. Ça va devenir énorme. Parler de films qui ne marchent pas au box-office , nous devons comprendre qu’après la pandémie, les choses ont changé. De nombreux films sont réalisés et diffusés dans différentes langues, notamment du Sud. Désormais, le public a pris l’habitude de regarder le contenu d’autres langues qui est doublé en leurs langues. Même la qualité du doublage est bonne.

“Il y a 15-20 ans, presque aucun film n’était doublé. Mais maintenant, le public attend pour regarder des films dans d’autres langues. Nous devons donc améliorer nos histoires. Si vous faites quelque chose (ce n’est pas bon), le public ne le fera pas. venez le voir dans les salles. Vous devez faire quelque chose de bon et de fort (en termes de contenu), alors le public viendra à coup sûr dans les salles “, a ajouté Vineet.

Les saisons 1 et 2 de Rangbaaz ont reçu une excellente réponse. La saison 1 mettait en vedette Saqib Saleem dans le rôle principal et la saison 2 mettait en vedette Jimmy Shergill en tant que protagoniste. Désormais, le public attend également beaucoup de Rangbaaz 3. Il met également en vedette Aakanksha Singh, Vijay Maurya et Rajesh Tailang.