L’acteur de Ranbir Kapoor fait face à un rejet majeur, frappe Rs 31 crore

Jour 3 de la collecte au box-office de Shamshera : le film de retour de Ranbir Kapoor, l’acteur tant attendu Shamshera a fait face à un rejet massif, et les affaires du week-end en sont la preuve évidente. Le film qui est sorti vendredi dernier (22 juillet) n’a gagné que 31,75 crores de roupies au box-office. Shamshera a collecté Rs 10,25 crores vendredi, Rs 10,50 crores samedi et Rs 11 crores dimanche.

L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a publié un article sur la collection du week-end et a écrit : “#Shamshera rencontre un destin tragique… Le business du week-end est incroyablement bas… Il fera face à des conditions météorologiques difficiles en semaine… De plus, l’arrivée de nouveaux films frappera durement le business. .. Ven 10,25 cr, Sam 10,50 cr, Dim 11 cr. Total : Rs 31,75 cr. #India biz.”

Ranbir pense que son père, le légendaire Rishi Kapoor, aurait adoré le voir dans et en tant que Shamshera ! Rishi a toujours voulu que son fils tente de jouer un héros qui pourrait se connecter au public à travers le pays et Ranbir est bouleversé que son père ne puisse pas voir ce spectacle de vengeance aux pieds de devant.

Ranbir déclare : « J’aimerais vraiment que mon père soit en vie pour voir ce film. Il a toujours été d’une honnêteté flagrante dans ses critiques s’il a aimé quelque chose ou s’il n’a pas aimé quelque chose, en particulier avec mon travail. Donc, c’est triste qu’il ne le voie pas. Mais je suis vraiment excité d’avoir pu faire un film comme celui-ci et j’espère que quelque part là-haut, il veille sur moi et qu’il est fier de moi.

Ranbir dit que Shamshera est sa tentative de parler à un public pan-indien. Il dit: «Je veux vraiment grandir en tant qu’acteur et star et Shamshera est définitivement une étape positive vers cela. Vous voulez faire des films pour un public plus large. Vous voulez raconter des histoires auxquelles différentes générations du public peuvent se connecter et se divertir. Il ajoute : « Shamshera est un pas vers cela mais le film n’est pas encore sorti. J’ai très hâte de savoir comment les gens vont m’accepter dans ce rôle, mais je suis très excité d’avoir pu jouer un rôle comme celui-ci aussi. Outre Kapoor, Shamshera met en vedette Sanjay Dutt et Vaani Kapoor en tête.