L’acteur de Ranbir Kapoor continue de lutter, frappe Rs 20 crore

Jour 2 de la collecte au box-office de Shamshera : l’acteur de retour de Ranbir Kapoor, Shamshera, ne parvient pas à attirer les cinéphiles, et le film continue de se débattre au box-office. Jusqu’à présent, le film n’a gagné que Rs 20,75 crore. Par rapport à vendredi (Rs 10,25 crores), le film a montré une croissance marginale samedi (Rs 10,50 crores).

L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a partagé un article sur les collectes de deux jours de Shamshera et a écrit : “#Shamshera se débat le jour 2… Une croissance substantielle le samedi était indispensable, surtout après un début peu enthousiaste… Les poches de masse restent en dessous de la moyenne, ce qui est un signe inquiétant… Sun biz est le dernier espoir de récupérer le terrain perdu… Ven 10,25 cr, Sam 10,50 cr. Total : Rs 20,75 cr. #India biz.”

Voici le message de Taran Adarsh







Récemment, chez DNA, nous avons rencontré les acteurs principaux du film, Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor, ainsi que le réalisateur Karan Malhotra. Dans une conversation en roue libre avec nous, tous les trois – Ranbir, Vaani et Karan, ont parlé du budget énorme du film, de la pression exercée sur tout le monde lorsque le budget du film est énorme et de l’importance ou non des chiffres au box-office.

Partageant son point de vue sur l’importance ou non des chiffres au box-office et dans quelle mesure, Ranbir a déclaré à DNA : “C’est la chose la plus importante. Vous voyez, le box-office n’est pas seulement une question de chiffres et d’argent, il s’agit du nombre de personnes (public) qui ont vu votre film. Le cinéma est un moyen très coûteux et finalement, nous faisons des films pour un public. Donc, quand nous disons les chiffres du box-office avant qu’il y ait Rs 100 crore club et Rs 300 crore club et maintenant des films pan-indiens … ce ne sont que des tags. mais, ceux-ci donnent aussi une indication qu’un grand nombre de personnes ont vu votre film.”

Parlant du budget du film, Ranbir a ajouté: “En ce qui concerne le budget du film, d’un autre côté, je pense que le genre de film que Karan a réalisé, la vision, la grande échelle, il a été très contrôlé en ce qui concerne le budget. .” Il a ajouté: “Même moi, je pensais que le budget aurait été énorme, mais je pense que Karan a fait sa pré-production avec beaucoup de détails et le type de maison de production et le type de services qu’ils ont fournis pour faire ce film, c’était incroyable de voir que Shamshera était fait avec un tel budget.” Shamshera met en vedette Ranbir, Vaani Kapoor et Sanjay Dutt en tête.