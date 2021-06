L’acteur d’antan de Bollywood, Chandrashekhar Vaidya, est décédé le 16 juin tôt le matin à 7 heures du matin. Chandrashekhar a été admis à l’hôpital jeudi la semaine dernière et serait décédé à l’âge de 98 ans des suites de maladies liées à l’âge.

Selon un rapport d’ETimes, le fils de Chandrashekhar a confirmé la malheureuse nouvelle et a révélé que l’acteur vétéran se sentait bien hier soir (15 juin). Il a dit: « Papa est décédé dans son sommeil. Il n’avait aucun problème de santé. Il était à l’hôpital pendant une journée, jeudi dernier. Nous l’avons ramené à la maison et avons gardé toutes les installations, y compris l’oxygène à notre disposition en cas de besoin . Il allait bien hier soir. La fin a été paisible. »

Chandrashekhar a fait ses débuts dans ‘Aurat Teri Yehi Kahani’ de ‘V Shantaram’ en 1954 et a tourné plus de 112 films depuis lors. Il a également introduit la danse ‘Cha Cha Cha’ au cinéma indien avec un film du même nom en 1964.

Il était célèbre pour son rôle d’Arya Sumant dans la série télévisée épique de Ramanand Sagar « Ramayan ». Il avait également fait des films comme « The Burning Train », « Maan Gaye Ustaad », « Disco Dancer », « Namak Halaal », « Hum Tum Aur Woh » entre autres.

Il a pris sa retraite de l’industrie cinématographique en 2000 et son dernier film était « Khauff » avec Sanjay Dutt et Manisha Koirala. En plus de faire partie intégrante de l’industrie à travers ses films, Chandrashekhar a également été président de la Cine Artistes Association (CINTAA) de 1985 à 1996. Le fils de Chandrashekhar, le professeur Ashok Chandra Shekhar, a informé que ses derniers sacrements auront lieu à 15 heures à Vile Parle Crématorium à Bombay.