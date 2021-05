L’acteur de «  Prem Ratan Dhan Payo  » Bikramjeet Kanwarpal meurt des complications du COVID-19 à 52 ans

L’acteur de cinéma et de télévision Bikramjeet Kanwarpal est décédé vendredi en raison de complications liées à Covid-19. Il avait 52 ans.

Le cinéaste Ashoke Pandit a pleuré la perte de l’officier à la retraite devenu acteur sur Twitter. Il a tweeté: « C’est triste d’apprendre la disparition de l’acteur major Bikramjeet Kanwarpal ce matin en raison de #Covid. Officier de l’armée à la retraite, Kanwarpal avait joué des rôles de soutien dans de nombreux films et séries télévisées. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Triste d’apprendre la disparition de l’acteur Major Bikramjeet Kanwarpal ce matin en raison de #Covid. Officier de l’armée à la retraite, Kanwarpal avait joué des rôles de soutien dans de nombreux films et séries télévisées. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. ॐ शान्ति! – Ashoke Pandit (@ashokepandit) 1er mai 2021

Pour l’inversé, après sa retraite de l’armée indienne, Kanwarpal a fait ses débuts d’acteur en 2003. Il a fait des apparitions dans plusieurs films tels que «Page 3», «Rocket Singh: Salesman of the Year», «Aarakshan», «Murder 2». , «2 États» et «L’attaque de Ghazi», «Jab Tak Hai Jaan», «Joker», «Horror Story», «Prem Ratan Dhan Payo» entre autres.

Quant à la télévision, Kanwarpal a laissé une marque dans des émissions comme «Diya Aur Baati Hum», «Yeh Hai Chahatein», «Dil Hi Toh Hai» et Anil Kapoor starter «24».

Il a été vu pour la dernière fois dans la série Web de Disney + Hotstar « Special Ops » en tant que GP Mathur.

Que son âme repose en paix.