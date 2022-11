L’acteur de Phone Bhoot, Ishaan Khatter, s’ouvre sur la sélection des rôles au cinéma, prenant un film à la fois [Watch Exclusive Video]

Ishaan Khatter a fait ses débuts d’acteur avec deux films qui est Au-delà des nuages et Dhadak en 2018 qui était un film romantique. Sa dernière offre est Téléphone Bhoot qui est une comédie d’horreur avec Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi. Le film est sorti le 4 novembre. Dans une conversation exclusive avec Bollywood Life, l’acteur a été interrogé sur sa raison d’être exigeant avec les types de rôles qu’il a joués. Regardez la vidéo complète pour connaître les détails à ce sujet. Côté travail, l’acteur sera ensuite vu dans un drame de guerre Pippa. Il est basé sur la guerre indo-pakistanaise qui a eu lieu. Mrunal Thakur, Priyanshu Painyuliet Soni Razdan qui est la mère d’Alia Bhatt sera vue dans le film.